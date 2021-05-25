Частные сети: МегаФон построит частную сеть LTE на Лебединском ГОК

MForum.ru
25.05.2021,
МегаФон запустит частную сеть LTE на Лебединском ГОК, входящем в Металлоинвест.
Выделенная сеть обеспечит гарантированное качество покрытия, безопасность данных, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных. Сеть будет использоваться для автоматизации сложных технологических процессов добычи железной руды и производства железнорудного сырья.
Сеть обеспечит покрытие в крупнейшем в мире карьере (4,7 км х 3,7 км), добычу руды в котором ведут открытым способом. В ходе буровзрывных работ меняется рельеф карьера, а его глубина достигает 450 м. Сеть должна обеспечивать работу подключенных к ней устройств, независимо от происходящих с карьером изменений.
Для организации бесшовного покрытия планируется развернуть 13 новых базовых станций и модернизировать 5 действующих. В ЦОДе планируется установить резервируемое ядро сети, на территории - новые антенно-мачтовые сооружения и протянуть необходимые волоконно-оптические линии. Также будут задействованы РРЛ для резервирования транспортной инфраструктуры.
Бесшовное покрытие будет обеспечено с использованием сразу двух частотных диапазонов: 1800 МГц и 2600 МГц. Это позволит обеспечить необходимую пропускную способность в местах, где есть значительный трафик, обеспечить резервирование и достаточный охват покрытием.
Что за данные будет передавать сеть? Прежде всего, это разнообразная телеметрия с карьерной техники, производственные показатели машин и оборудования. Также это устойчивая профессиональная связь в условиях сложного рельефа месторождения.
Внутри цехов будет сформировано indoor-покрытие. Это позволит внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей (IIoT), решения для определения местонахождения сотрудников, техобслуживания и ремонта техники.
«Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
«Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, – отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина. – Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста».
Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь «МегаФон Транкинг» с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.
Ранее МегаФон уже сообщал о проекте развертывания частной сети LTE 1800 на Удоканском месторождении меди в 2022 году.
Создание частных сетей LTE, а затем (и еще более) для добывающей отрасли и ряда других производственных отраслей - перспективный сегмент, где будут формироваться значимые для операторов потоки доходов. В ближайшие месяцы можно ожидать ужесточения конкуренции за таких клиентов.
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теги: телеком частные сети LTE МегаФон Лебединский ГОК
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