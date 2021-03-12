Частные сети: МегаФон развернет Private LTE на Удоканском месторождении меди

MForum.ru
12.03.2021,
МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи LTE 1800 на Удоканском месторождении меди. Сеть необходима добывающей компании для обеспечения связи, безопасности и автоматизации.
Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц обеспечит покрытие на всей территории месторождения: карьер и технологического комплекса сооружаемого горно-металлургического комбината, где расположатся обогатительная фабрика и металлургический завод.
В ходе первой фазы проекта МегаФон обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, связью 4G / LTE - будут построены 4 базовых станции. Будут организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. Частная сеть LTE будет сооружаться уже в 2022 году.
«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
Частная сеть LTE, как ожидается, обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса "Удоканской меди", передачу телеметрии с карьерной техники, что позволит контролировать производительность машин и оборудования. Телеметрия обеспечит возможность сбора данных о давлении в шинах, количестве горючих в баках, уровне загрузки, времени простоя.
Частная сеть обеспечит возможность автоматизации, что очень важно, когда речь идет, например, о буровзрывных работах, работе в условиях вечной мерзлоты. Чем меньше людей при этом задействовано, тем лучше.
МегаФон также обеспечит "Удоканскую медь" цифровой радиосвязью "МегаФон Транкинг" для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Поддержка геолокации позволит определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.
Генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов отметил: «Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных».
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теги: телеком МегаФон частные сети LTE
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