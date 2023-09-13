Международные проекты: МегаФон выходит на рынок Киргизии

MForum.ru
13.09.2023,
Но не как оператор связи, предоставляющий услуги конечным клиентам. МегаФон открывает представительство, которое будет представлять в Киргизии экспертизу оператора в B2B / B2G.
Представительство возглавил Александр Калошин, директор по национальным проектам МегаФон.
О какой экспертизе идет речь?
Прежде всего, в области цифровизации промышленности, ЖКХ, транспорта, социального сектора, медицины и добывающей отрасли. У оператора есть немало отработанных технологий в области NB-IoT, pLTE, фиксированного ШПД, цифровой радиосвязи «МегаФон Транкинг» с поддержкой геолокации, платформа «МегаФон Экология».
В 2023 году представительство планирует реализовать в Киргизии ряд пилотных проектов, включая проекты в городской среде, промышленности, в области транспортной безопасности и экологии.
Для компании опыт распространения экспертизы за пределами России - не новый, можно вспомнить, например, внедрение в Узбекистане цифровой системы контроля воздуха в городе Ахангаран.
Разумный ход, учитывая, что экспертиза действительно есть и немалая.
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теги: МегаФон развитие сетей Кыргызстан Киргизия
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