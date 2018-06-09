Акции: Билайн удешевил переводы денег в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан

09.06.2018, MForum.ru

В рамках акции комиссия за денежный перевод составит всего 1 рубль! Для того, чтобы воспользоваться акцией, нужно получить промокод, который достаточно показать сотруднику офиса продаж "Билайн", совершая перевод.

Кто и как может получить промокод:

любой новый абонент, подключаясь на тарифную линейку "ВСЁмоё!" - первый код будет указан в чеке, который вам выдадут при приобретении SIM-карты;

действующие абоненты-пользователи тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут получить промокод, отправляя SMS-сообщение с текстом 1 на бесплатный номер 03339.

В дальнейшем промокоды будут поступать абоненту по SMS при каждом пополнении счета на сумму от 200 рублей одним платежом. Промокод предоставляется только раз в сутки, срок действия каждого составляет 30 дней с момента получения.

Услуга по переводу денежных средств предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) под брендом «Золотая Корона» в офисах продаж «Билайн». Услуга не имеет территориальной привязки: абонент может совершить денежный перевод в любом городе в собственных офисах «Билайн».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши абоненты могли получать качественное обслуживание и консультации специалистов там, где им это удобно. Офисы «Билайн» сейчас открываются в обновленном формате и из традиционных салонов связи превращаются в цифровые супермаркеты услуг. Например, посетители могут воспользоваться любыми финансовыми сервисами: получить кредит, оформить банковскую Карту «Билайн» и разместить депозит, застраховать телефон, недвижимость, здоровье и т.д. Мы постоянно расширяем нашу продуктовую линейку и предлагаем абонентам новые сервисы на специальных условиях», - прокомментировал Дмитрий Корниенко, руководитель департамента по мобильной коммерции и страхованию ПАО «ВымпелКом».

Акция «Денежные переводы с комиссией 1 рубль в офисах Билайн» действует с 24 мая 2018 г. по 31 октября 2018 года включительно, на тарифах линейки «ВСЁмоё!», начиная с «ВСЁмоё 1», кроме тарифного плана «Всёшечка».

Найти подходящий офис продаж, а также узнать подробности об организаторах акции, правилах проведения акции, количестве промокодов, о сроках, месте и порядке их получения можно на сайте beeline.ru.

Организаторы акции:

ПАО «Вымпелком, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, стр.14.

РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.

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