Акции: МегаФон обнуляет оплату за интернет в метро Москвы и Петербурга

29.08.2024, MForum.ru

С 1 сентября 2024 года и до конца месяца МегаФон обещает сделать пользование интернетом в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов.

Трафик мобильного интернета МегаФон в метро Москвы с начала 2024 года вырос на 115%, в метро Санкт-Петербурга - на 48%. 53% трафика в подземках приходятся на Telegram, YouTube, Кинопоиск и ВКонтакте.

В МегаФон следят за загрузкой сети в метро, продолжают модернизацию оборудования на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Эти работы продолжатся до октября 2024 года. Будут введены в эксплуатацию новые мощности. С недавнего времени, как заявляет МегаФон, абоненты компании могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.

Специалисты МегаФон используют в метро Санкт-Петербурга и Москвы высокочастотный излучающий кабель, что обеспечивает хорошее покрытие в тоннелях.

До конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.

Интересно, как будет с тарификацией интернет-трафика на наземных линиях метро, а также на МЦК в Москве - предположу, что здесь трафик останется платным.

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теги: МегаФон развитие сетей подземка метро метрополитен

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