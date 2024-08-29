Акции: МегаФон обнуляет оплату за интернет в метро Москвы и Петербурга

MForum.ru
29.08.2024,
С 1 сентября 2024 года и до конца месяца МегаФон обещает сделать пользование интернетом в метро Москвы и Санкт-Петербурга безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов.
Трафик мобильного интернета МегаФон в метро Москвы с начала 2024 года вырос на 115%, в метро Санкт-Петербурга - на 48%. 53% трафика в подземках приходятся на Telegram, YouTube, Кинопоиск и ВКонтакте.
В МегаФон следят за загрузкой сети в метро, продолжают модернизацию оборудования на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Эти работы продолжатся до октября 2024 года. Будут введены в эксплуатацию новые мощности. С недавнего времени, как заявляет МегаФон, абоненты компании могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.
Специалисты МегаФон используют в метро Санкт-Петербурга и Москвы высокочастотный излучающий кабель, что обеспечивает хорошее покрытие в тоннелях.
До конца 2024 года будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры МегаФона активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.
Интересно, как будет с тарификацией интернет-трафика на наземных линиях метро, а также на МЦК в Москве - предположу, что здесь трафик останется платным.
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теги: МегаФон развитие сетей подземка метро метрополитен
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