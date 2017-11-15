Дайджест RFID: Зарядка электрокаров в Самаре, комплекс Go-RFID, Родник поможет оценить качество метки, метки Микрон задействовали на RIF2017

15.11.2017, MForum.ru

Практические внедрения в России, планы таких внедрений

В Самарской области открыто 5 зарядных станций для электрокаров, еще три собираются открыть в ближайшие пару лет. Особенность зарядных станций - зарядить авто можно бесплатно, для этого достаточно воспользоваться RFID-картой, которую можно бесплатно и в любое время суток получить в отделении “Самарских распределительных сетей” (потребуется водительское удостоверении и документы на электромобиль). Проект реализован в рамках Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электромобилей ПАО “Россети”. Время зарядки - до 4 часов, тип зарядной станции Mode 3. Подробнее

До конца 2017 года в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) планируют внедрить единые требования по маркировке товаров с помощью идентификационных знаков. Об этом говорилось на совещании членов правительства у премьер-министра РФ. Декларируемая цель - защита рынок от различных подделок и серых схем, реальная - повысить собираемость налогов и таможенных пошлин. Это может негативно сказаться на стоимости маркируемых товаров, она скорее всего вырастет. Правительствам стран ЕАЭС, особенно российскому, понравился опыт внедрения RFID-маркировки изделий из натурального меха, планируется расширить этот опыт на другие товары. В 2018 году требования RFID-маркировки могут расширить на сферу обуви из кожи. В 2019 году - на куртки, блузки, сорочки, костюмы, постельное и столовое белье. Подробнее

Компания ООО “ГРИН-Пром” представила заявку на размещение в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка. Компания разработала аппаратно-программный комплекс Go-RFID для управления информацией о жизненном цикле эксплуатируемого оборудования на базе RFID. Разработчики обещают возможности анализа и реинжиниринга бизнес процессов эксплуатации оборудования на базе полученной информации, управления жизненным циклом, начиная с производства и заканчивая утилизацией. Подробнее - в презентации компании

Компания "Родник" предлагает систему Gratten GA4911 для измерения параметров функционирования RFID-меток. Измерения можно выполнять в безэховой камере Gratten GA4911Y1 или в реальных условиях, когда метка установлена на том или ином изделии. Рабочий диапазон частот - от 700 МГц до 1.5 ГГц. Подробности

На RIF-2017 впервые задействуют RFID-бейджи производства Микрон. Бейдж, который получит каждый участник встречи, служит не только пропуском на площадки форума. Он также обеспечивает регистрацию и позволяет голосовать за лучших спикеров. А еще с его помощью можно активировать "спецпредложения" системы RUVENTS. Экспоненты с помощью бейджа могут воспользоваться "электронной визитницей", онлайн-раздаткой и получить доступ к статистике. Использование RFID-меток участников давно практикуется на крупных зарубежных мероприятиях, например, на MWC.

Практические внедрения за рубежом

В Вильнюсе, Литва, в ближайшее время операторы по вывозу мусора снабдят горожан контейнерами с RFID-метками. Планируется использовать мусоровозы, соответствующие стандарту Евро-6, они будут оснащены весомым оборудованием, GPS и системами передачи данных, что позволит контролировать местонахождение и перемещения каждого автомобиля. Договоры мусорщики заключили с Вильнюсским самоуправлением. При этом тарифы для населения, как ожидается, сократятся на 20-30%. Подробнее

Компания AGCO представляет мощный зерноуборочный комбайн Fendt IDEAL. Производитель отмечает сокращение времени на подготовительную работу, чем было уделено особое внимание. В частности, была разработана автоматическая система навешивания жатки AutoDock, электрическая и гидравлическая системы срабатывают по нажатию кнопки в кабине на терминале оператора. Система работает с использованием RFID-кодирования - каждая жатка получает метку, позволяющую автоматически определить ее тип. Более того, на 10.4” дисплей терминала оператора выводятся настройки каждой конкретной жатки, в частности, ее размеры, параметры чувствительности, что также снижает нагрузку на водителя. Подробнее

Компания Schmersal представила устройство безопасности AZM201 с поддержкой технологии RFID. Замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа в соответствии с DIN ISO 14119. Устройство подходит для всех стандартных алюминиевых профилей. К замку можно подключить до 31 датчика, по срабатыванию которых замок может блокироваться или разблокироваться.

Новинки

Компания Xerafy тестирует RFID-метку, предназначенную для использования на металлических контейнерах или прицепах для определения их местоположения и перемещений по территории складской площадки или распределительного центра. Пассивная UHF метка Container Trak размерами 139 х 42 х 12 мм по данным производителя может быть считана на расстоянии до 20 метров даже при ее креплении на металлическую поверхность. Метка выпущена в сентябре 2017 года, сейчас идет ее тестирование в рамках пилотных проектов с несколькими компаниями в конфигурации 32 бит пользовательской памяти и 128 бит памяти EPC. Установка - на клепки, кабельные стяжки, металлические вставки или клей. Диапазон рабочих температур - от минус 40 до +185 градусов Цельсия. Подробнее

Zebra Technologies представила TC20 - смартфон под Android, адресованный среднему и малому бизнесу. Аппарат позволяет сканировать одномерные и двумерные штрихкоды, а при подключении также считывателя RFD2000 позволяет считывать, записывать и обнаруживать метки UHF RFID. Подробнее

Компания Merlion, дистрибьютор 3M, анонсировала систему управления СКС и кабельной инфраструктурой 3M IMS, основанной на RFID. Особенность решения - коммуникационные шнуры, оснащенные метками RFID и использование коммутационных панелей (с датчиками RFID), подключенных к единому центру управления.

SATO America и Metalcraft представили решение, позволяющее кодировать на промышленном термопринтере SATO America CL4NX RFID метки Metalcraft Universal Mini Onsite Printable, которые можно использовать на металлических поверхностях. Подробнее

Аналитика

По оценкам Grand View Research, Inc., к 2022 году рынок систем мониторинга крови с использованием RFID меток вырастет до $511.5 млн., включая метки для образцов крови. Среди основных участников этого рынка компания называет: Wave Mark, Log Tag, Tagsys RFID Group, Terson Solutions, Solstice Medical LLC, Stanley Innerspace, Logi Tech, Mobile ASpects Inc. Презентация на англ.

Рынок систем мониторинга крови с использованием RFID к концу 2019 года вырастет до $174,2 млн. Прогнозом делятся аналитики Transparency Market Research в отношении рынка таких систем, как холодильные и морозильные установки с применением RFID, используемые банками крови и стационарами по всему миру. Технология радиочастотных меток существенно упрощает процесс пользования такими устройствами и снижает вероятность ошибок, недопустимых в таком деле, как переливание крови. Это привело к массовому распространению RFID в системах мониторинга крови. В период с 2013 по 2019 год оценка рынка систем мониторинга крови растет в среднем на 22.8% в год от начального значения $40.9 млн по итогам 2012 года. Фактором, замедляющим распространение таких систем, являются строгие требования к надежности технологии. В настоящее время рынок RFID систем мониторинга крови весьма консолидирован - основные поставщики этого рынка, это компании Biolog ID, Magellan Technologies и Terso Solutions. Отчет можно приобрести по адресу

Участники рынка

Акции компании Impinj, этого флагмана среди производителей RFID-меток, подешевели на 21% после того, как результаты 3q2017, представленные компанией, ставшей публичной, не дотянули до ожидаемых. В частности, компания показала чистый убыток в $1.6 млн при доходах в $32.6 млн. Аналитики ожидали заметно меньших убытков. Кроме того компания после 2q2017 снизила свой прогноз в отношении того, сколько изделий получат метку ее производства в 2017 году с 7.8-8 млрд до 7-7.2 млрд. На этот раз компания не изменила свой прогноз, но ее гендиректор заявил, что возможно на конец 2017 года цель по объемам не будет достигнута.

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