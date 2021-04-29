Конспекты: Микрон представил итоги 2020 года - выручка выросла на 32%, операционная прибыль на 29%

29.04.2021, MForum.ru

ГК Микрон отчиталась за 2020 года. Выручка достигла 15 617 млрд руб (+32% гг). Несмотря на столь значительный рост на положительную чистую прибыль выйти не удалось. Учитывая то влияние, которое оказали противоэпидемические меры на производство и логистику, удивляться не приходится. Мало этого, по целому ряду причин цены на материалы и комплектующие также существенно выросли, что подняло себестоимость продукции Микрон. Тем не менее, группа показала по итогам года рост операционной прибыли на 29% до 1 199 млн.

«В 2020 году, на фоне глобального снижения деловой активности, благодаря поддержке мажоритарного акционера, государства и партнёрским проектам группе компаний удалось сохранить положительную динамику выручки и операционной прибыли за счет аппаратурного направления, новых сегментов, развития экспорта и несмотря на снижение в сегменте производства микросхем для потребления внутри РФ, - сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – Наша задача сейчас - обеспечить потребности экономики в компонентной базе российского производства, в том числе для локализации технологической инфраструктуры и сквозных проектов, которые сегодня являются кроссотраслевым инструментом развития промышленности».

За год клиентская база Микрона выросла на 60 новых клиентов из различных сфер - социальной, легкой промышленности, строительства, медицины, агро, транспорта, энергетики, розницы.

В 2020 году Микрон сформировал линейку продуктов для сегмента автоэлектроники, включая регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, а также других. Микрон напоминает, что является единственным российским производителем микросхем для автоэлектроники, который прошел международную сертификацию IATF16949:2016.

В 2020 году Микрон на 25% нарастил объемы поставок чип-модулей для банковских карт НСПК Мир до 5 млн штук. Можно ожидать, что и в 2021 году карты Мир будут эмиттироваться активно, что позволит Микрон зарабатывать на этих чипах.

Микрон участвует в 23 опытно-конструкторских разработках, оформлены 4 патента на объекты интеллектуальной собственности, а 18 продуктов Микрона включено в Реестр российской радиоэлектронной продукции.

За год было освоено в производстве 40 новых микросхем, включая 18 для промышленного применения. Линейка RFID-изделий пополнилась 27 разработками, включая метки с электрической и графической персонализацией. В среднем RFID лаборатория Микрон ежегодно разрабатывает и выпускает более 20 изделий под уникальные задачи. Микрон открыл интернет-магазин RFID продукции для розничной продажи физлицам. Первым клиентом стала зеленоградская строительная компания РемКомСтрой.

В рамках программы поддержки отечественных производителей Микроном в 2020 году получены субсидии от Минпромторга России и от Правительства Москвы, которые позволили предприятию частично компенсировать затраты на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, на лизинг оборудования для сборки чип-модулей, смарт-карт и RFID меток, а также на транспортировку экспортной продукции.

Пресс-релиз Микрон

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теги: микроэлектроника итоги года Микрон