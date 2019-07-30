Микроэлектроника: Конспект: Микрон-2018. Рост на новых рынках

30.07.2019, MForum.ru

Генеральный директор ПАО "Микрон" г-жа Гульнара Хасьянова рассказала об итогах деятельности компании в 2018 году и представила тренды 2019 года.

Вашему вниманию - конспект презентации.

Во всем мире растет внимание к микроэлектронике, при этом стало понятно, что управлять поставками чипов значит иметь серьезное влияние в мире. Появилось понятие "чиповые войны", связанное с отказом поставки чипов или материалов для изготовления полупроводников компаниям или тому или иному государству, как в ситуации с ZTE и Huawei или усложнения Японией экспорта ряда особо чистых технических газов и химических веществ в Южную Корею. Также Микрон на себе частично ощутил такие запреты.

До 2018 года микроэлектроника была глобальной отраслью. Так же как, например, космическая отрасль, микроэлектроника - это дорогое удовольствие, позволить себе которое может не каждая страна, это объемные инвестиции, длительный срок окупаемости, что создает высокий входной барьер в отрасль. До 2018 года это стимулировало всех полагаться на международную кооперацию, выстраивались цепочки поставок, включающие подчас более десятка различных стран. Это не только позволяло преодолеть высокие входные барьеры, но положительно сказывалось на себестоимости продукции, поскольку всегда была возможность закупать необходимые материалы и услуги там, где они в данный момент наиболее дешевы (например, в силу больших объемов производства).

С 2018 года оказалось, что эта схема глобальной интеграции уязвима и стало невозможным в любой момент купить любой чип или материалы у его производителя. Первоначально проблемы коснулись США и Китая, в 2019 году мы наблюдаем также конфликт между Японией и Южной Кореей, который привел к серьезным ограничениям возможности закупок необходимых материалов.

Как и любой другой передел рынка, происходящие события заставляют искать новые альянсы с тем, чтобы сохранить за собой не только возможности производства полупроводников, но также и место на рынке.

Из позитивных для нас трендов стоит отметить ситуацию с пластинами 200 мм. До недавних пор могло показаться, что производство на пластинах 200 мм может терять позиции после того, как появилось производство на пластинах 300 мм с более высокой интеграцией изделий на пластинах и более интересной "экономикой". Но в 2018 году интерес к производственным мощностям фабрик, которые продолжают работать с пластинами 200 мм, оставался значительным. Более того, в мире появлялись все новые фабрики, работающие с пластинами этого диаметра, годовой рост объемов производства микроэлектронных изделий на пластинах 200 мм составил 14%.

Драйверами этого роста выступают, прежде всего, промышленная электроника и автоэлектроника, а также IoT (интернет вещей). 200-мм пластины хорошо подходят для производства сравнительно небольших партий изделий, а также для производства изделий по процессам с топологией элементов 180 нм и 90 нм, что как раз доступно для производства на предприятиях Микрона.

В целом в мире динамика производства изделий микроэлектроники в последние два года демонстрирует рост.

Если говорить о российском рынке производства микроэлектроники, то следует констатировать, что по объемам производства, выраженных в деньгах, он, что называется, стоит на полке. Вместе с тем, идет перераспределение доходов внутри этого рынка. Оценка объема российского рынка микроэлектроники по итогам 2018 года - на уровне 130 млрд руб.

Важным является то, что в отрасли идет процесс консолидации предприятий. В этом процессе участвует и Микрон, об этом мы еще поговорим.

Усиливается тренд на импортозамещение.

Идет активная работа по регулированию и законотворчеству. Важно, что стартовали такие программы, как "Цифровая экономика", концепции "Интернета вещей" и 5G - это емкие с точки зрения объемов поставки микроэлектронных компонентов сегменты рынка. Принят закон о безопасности критической инфраструктуры. Принято постановление 888 о мерах стимулирования радиоэлектронной продукции. Создается реестр микроэлектронных изделий российских производителей.

В 2018 году был зарегистрирован Консорциум дизайн-центров, которые договорились о том, каким образом они будут развивать это направление, с тем, чтобы стимулировать развитие системы разработки микроэлектронных изделий.

Микрон является лидером российской отрасли производства микроэлектроники (рейтинг ЦНИИ "Электроника"). Мы не только лидируем на рынке России, но также являемся крупнейшим экспортером микроэлектронных изделий, занимая на этом рынке порядка 54 % (собственные оценки компании).

Число российских и зарубежных клиентов Микрон превышает 500.

Прирост клиентов составил более 10%, появилось более 50 новых клиентов и партнеров.

Более 60 новых изделий выведено на рынок по итогам 2019 года. Если говорить о темпах роста производства, в 2018 году мы зафиксировали рост на 38%! И это в условиях жестких ограничений внешнего контура (прим. АБ: речь идет о санкционном давлении с которым сталкивается ГК Микрон).

Выпуск чип-модулей составил более 13 млн штук, что вдвое выше, чем показатели 2017 года. Эти изделия используются в идентификационных документах и банковских картах. Только в связи с ЧМ 2018 было выпущено более 2 млн RFID-меток для FAN ID участников.

Развитие группы отражает тренд на консолидацию на рынке. В 2018 году мы приобрели завод АО "Светлана-Полупроводники", расположенный в С.-Петербурге. Также у нас появился первый спин-офф, совместное предприятие с ГУП "Московской метрополитен" и оно вошло в Технополисе Москва.

Были подписаны первые контракты и выпущены первые продукты на рынке IoT.

Следует отметить увеличение выручки на 3.5% по итогам 2018 года при одновременной экономии затрат предприятия. В итоге отмечался рост производительности труда на уровне в +4%.

Итоги года по стандартам МСФО: выручка ГК Микрон превысила 10 млрд руб., операционная прибыль составила 2,588 млрд руб. Впервые за несколько последних лет компания вышла в положительную чистую прибыль.

Несмотря на торговые войны и систему внешних ограничений, нам удалось не только сохранить, но даже увеличить экспорт в натуральном выражении, сохранив долю экспорта в выручке на уровне 20%.

Направление RFID: мы провели тестирование порядка 150 различных сценариев применения, часть из них реализована в 2018 году, часть - уже в этом году.

Среди новых продуктов - банковские карты МИР с нашими чипами, поддерживающими контактную и бесконтактную работу карты, сейчас завершается сертификация. С 2H2019 будем поставлять на рынок банковские карты МИР с поддержкой как контактной, так и бесконтактной систем платежей.

Также следует отметить микроконтроллер NB IoT на базе собственной микросхемы MIK51SC72D. Мы организовали выпуск линейки устройств на базе этой микросхемы с криптозащитой, необходимой для использования на рынке критической инфраструктуры.

Выпущена первая российская СКУД со стандартами шифрования ГОСТ на базе выпускаемого Микроном микроконтроллера первого уровня. "Первый уровень" означает микросхемы, полностью произведенные на территории РФ – от разработки чипа до его производства и корпусирования.

Микрон продолжает выпуск модулей силовой электроники IGBT + FRED. Для поставки на международные рынки освоено 11 новых микросхем.

Выпускаем TVS диоды нового поколения.

Выпустили первую отечественную метку дальнего действия UHF RFID в различных форм-факторах.

В области аппаратной криптозащиты используются собственные наработки Микрон. Это важная тема для всей линейки идентификационных документов.

Одна из новых инициатив - наш совестный проект с Благотворительным фондом АФК "Система", в котором принимали участие 22 проектных команды 7 российских ВУЗов (ДВФУ, ТГУ, ТПУ, МИЭТ, МАИ, АГУ, УрФУ), работавших над реализацией идей "Цифровой экономики".

В 2018 году активно шла подготовка к созданию совместного предприятия АФК Система и Ростеха в области разработки и производства микроэлектроники - ООО "Элемент". Соответствующие документы были подписаны в 2019 году. Так что теперь у нас новый акционер - Элемент.

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