Микроэлектроника: Новости рынка микроэлектроники. Январь 2019

03.02.2019, MForum.ru

Январь 2019 года не был богат на события, но аналитики продолжали прогнозировать спад на рынке производства полупроводников. А значит мы вправе ожидать дальнейшей консолидации отрасли, новых сделок M&A. Напряженные отношения между Китаем и США сорвали в 2018 году две крупнейшие сделки, эта опасность будет сдерживать процессы консолидации и в 2019 году. Китайцы продолжат наращивать свои производственные мускулы даже в условиях падения спроса, поскольку считают микроэлектронику "сделано в Китае" стратегически важным направлением. Продолжатся мультимиллиардные инвестиции в эту индустрию в Китае с целью повысить процент "импортзамещения" и сократить технологический разрыв с ведущими предприятиями, сосредоточенными в США.

Статистика, аналитика и прогнозы

Аналитики сходятся в оценке рынка производства полупроводников в 2019 году, как сложного. Трендами, как ожидается, станет снижение спроса со стороны конечных потребителей полупроводников, среди причин - торговая война США и Китая и перепроизводство чипов памяти на фоне выросшей конкуренции в этом сегменте. Подробнее.

Как сообщает IC Insights, по итогам прошлого года глобальные поставки полупроводников, включая интегральные микросхемы, оптоэлектронику, сенсоры и дискретные приборы, увеличились на 10% «YoY». Благодаря этому, впервые пройден знаковый рубеж в 1 трлн. отгруженных полупроводников. Подробнее.

Статистические данные представила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) - оценка объема продаж полупроводников во всем мире в ноябре 2018 года достиг $41,4 млрд (+9.8% год к году). А вот если сравнивать с октябрем 2018 года с его $41.8 млрд, то наметилось снижение на 1.1% месяц к месяцу. Подробнее.

По оценкам аналитиков Gartner, объем мирового рынка полупроводников в 2018 году достиг $476.7 млрд, что на 13.4% больше, чем годом ранее. Это предварительная оценка. Основной вклад в рост объемов доходов обеспечил сегмент памяти, достигший рекордных 34.8% в общем объеме доходов. Годом ранее он занимал 31%. Подробнее.

Общая сумма соглашений M&A в области производства полупроводников в 2018 году составила $23.2 млрд, почти на $5 млрд меньше, чем $28.1 в 2017 году. Причина очевидная - торговая война США и Китая, сорванные сделки между Broadcomm - Qualcomm и Qualcomm - NXP. В итоге основной вклад в формирование расходов на M&A обеспечили: Microsemi купивший Microchip (~$10 млрд); Renesas Electronics, Япония, купившая IDT (Integrated Device Technology), США ($6.7 млрд); Micron Technology, выкупившая совместный с Intel бизнес IM Flash Technologies ($1.5 млрд) и остальные участники сделок на суммы менее $1 млрд.

В 2019 году ожидается сделка по покупке китайским Wingtech Technology контрольного пакета компании Nexperia Holding, Нидерланды (~$3.8 млрд). Подробнее.

В первой декаде января поставка Южной Кореей полупроводников сократилась на 27,5% год к году. На фоне роста экспорта авто на 128% и средств беспроводной связи на 24%. Подробнее.

С 1 по 20 января 2019 года экспорт полупроводников из Южной Кореи достиг $25.7 млрд (-14.6% год к году). Основной вклад внесло сокращение экспорта в Китай. Подробнее.

Бизнес

Sharp Corp. намеревается выделить в отдельный бизнес свои подразделения по производству полупроводников в 2019 году. Как правило, такие действия компании предпринимают тогда, когда готовятся к продаже “дочек” или к слияниям их с другими бизнесами. Подробнее.

Мечты Пекина о собственном массовом производстве полупроводников все еще опираются на помощь извне - и это извне подводит. Подробнее.

В условиях ужесточающейся торговой войны между США и Китаем, перед китайской отраслью полупроводников ставится задача сократить отставание от США, а также снизить объемы закупок американских микросхем. В этих условиях тайваньская компания Hon Hai Precision, более известная на российском рынке как Foxconn Technologies, крупный контрактный производитель радиоэлектронных изделий, решила воспользоваться ситуацией - построить завод в Китае и выйти на рынок производства полупроводников.Подробнее.

Intel анонсировал шесть новых CPU, включая бюджетные, - пополнение линейки 9-го поколения процессоров для десктопов. Подробнее.

Наука

Исследователи оксида галлия прочат материалу высокую востребованность в современной микроэлектронике. Подробнее.

Продолжаются разработки в области одночастичных и наноразмерных источников света. Исследователи Лос-Аламоса показали, как можно почти полностью подавлять спектральные флуктуации в одноточечном излучении за счет метода “инженерной деформации”. Суть метода: объединяются ядра/оболочки двух полупроводников с асимметричным направленным рассогласованием решетки. Это приводит к анизотропному сжатию излучающего сердечника. За счет этого снижается связь заряда с колебаниями решетки и флуктуирующей электростатической средой, и, в итоге - в излучаемом спектре снижаются флуктуации. Подробнее.

Исследователи Технологического Университета Чалмерса, Швеция, исследовали прием, который может вдвое увеличить энергоэффективность так называемой органической электроники. Подробнее.

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