Микроэлектроника: CES2019: Новинки Intel - чипы для ПК, AI и для базовых станций 5G

MForum.ru
09.01.2019,
Intel анонсировал шесть новых CPU, включая бюджетные, - пополнение линейки 9-го поколения процессоров для десктопов. Первый из этих процессоров появится в продаже в 2q2019. Первые три чипа в К-серии Intel девятого поколения были анонсированы в октябре 2018 года.
Также Intel рассказала о первых CPU для ПК, основанных на процессе 10 нм. В Intel подзадержались с этим решением, но многие ожидают, что к лету 2019 года эти чипы появятся на полках. Процессоры будут основаны на платформе под названием Ice Lake, архитектуре Intel Sunny Cove CPU и интегрированных GPU Gen 11. В числе основных отличий - поддержка специализированных наборов инструкций, например, DL Boost, что позволит улучшить работу в режиме ИИ.
Был показан ноутбук на базе Ice Lake. По оценкам AnandTech, первыми решениями на Ice Lake станут мобильные процессоры U-серии, предназначенные для создания на их базе легких и мощных ноутбуков.
Intel анонсировала Проект Афина, адресованный рынку ноутбуков, - это попытка “создать новый класс ноутбуков, способных обеспечить новый уровень опыта" на технологиях следующего поколения, которые должны появиться на рынке во второй половине 2019 года.
Intel сообщила, что процессоры Xeon на архитектуре 14 нм Cascade Lake начали отгружаться клиентам, первым из которых стал Alibaba. Эта компания также закупит модули памяти на базе технологии Optane.
Корпорация Intel анонсировала нейропроцессор Intel Nervana (NNP-I) - решение, нацеленное на растущий рынок серверных ускорителей для взаимодействия с ИИ в разработках которого принимали участие специалисты Facebook. NNP-I должен появиться в конце 2019 года.
NNP-I это попытка конкуренции за рынок ускорителей с NVidia и Xilinx.
Для рынка 5G компания Intel представила процессор Snow Ridge для базовых станций. Здесь конкурентами Intel являются NXP Semiconductors, Texas Instruments и Marvel Technologies.
В завершение своего анонса на CES, корпорация Intel представила Амнона Шашуа (Amnon Shashua), главу Mobileye, занимающейся разработками чипсета процессора EyeQ5, предназначенного для создания полностью автономных автомобилей, а также подтвердил планы его коммерческой доступности к 2021 году.
Команда Shashua активно сотрудничает с автопроизводителями в программе создания усовершенствованных карт для автономных транспортных средств, а также с британским картографическим агентством Ordnance Survey, которое обеспечивает сбор картографических данных с целью создания точной информационной службы местоположения.
По материалам: thestreet.com
+
За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro
теги: микроэлектроника полупроводники Intel 5G CES CES2019
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тайваньский производитель UMC и удар в спину китайской микроэлектронике / MForum.ru
07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Оксид галлия - полупроводник со сверхширокой запрещенной зоной / MForum.ru
07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Полупроводниковые бизнесы Sharp cтанут самостоятельными / MForum.ru
07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: 2019 год будет сложным для производителей полупроводников / MForum.ru
02.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости российской микроэлектроники в декабре 2018 года / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru
08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru
24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru