Микроэлектроника: CES2019: Новинки Intel - чипы для ПК, AI и для базовых станций 5G

MForum.ru

Микроэлектроника: CES2019: Новинки Intel - чипы для ПК, AI и для базовых станций 5G

09.01.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Intel анонсировал шесть новых CPU, включая бюджетные, - пополнение линейки 9-го поколения процессоров для десктопов. Первый из этих процессоров появится в продаже в 2q2019. Первые три чипа в К-серии Intel девятого поколения были анонсированы в октябре 2018 года.

Также Intel рассказала о первых CPU для ПК, основанных на процессе 10 нм. В Intel подзадержались с этим решением, но многие ожидают, что к лету 2019 года эти чипы появятся на полках. Процессоры будут основаны на платформе под названием Ice Lake, архитектуре Intel Sunny Cove CPU и интегрированных GPU Gen 11. В числе основных отличий - поддержка специализированных наборов инструкций, например, DL Boost, что позволит улучшить работу в режиме ИИ.

Был показан ноутбук на базе Ice Lake. По оценкам AnandTech, первыми решениями на Ice Lake станут мобильные процессоры U-серии, предназначенные для создания на их базе легких и мощных ноутбуков.

Intel анонсировала Проект Афина, адресованный рынку ноутбуков, - это попытка “создать новый класс ноутбуков, способных обеспечить новый уровень опыта" на технологиях следующего поколения, которые должны появиться на рынке во второй половине 2019 года.

Intel сообщила, что процессоры Xeon на архитектуре 14 нм Cascade Lake начали отгружаться клиентам, первым из которых стал Alibaba. Эта компания также закупит модули памяти на базе технологии Optane.

Корпорация Intel анонсировала нейропроцессор Intel Nervana (NNP-I) - решение, нацеленное на растущий рынок серверных ускорителей для взаимодействия с ИИ в разработках которого принимали участие специалисты Facebook. NNP-I должен появиться в конце 2019 года.
NNP-I это попытка конкуренции за рынок ускорителей с NVidia и Xilinx.

Для рынка 5G компания Intel представила процессор Snow Ridge для базовых станций. Здесь конкурентами Intel являются NXP Semiconductors, Texas Instruments и Marvel Technologies.

В завершение своего анонса на CES, корпорация Intel представила Амнона Шашуа (Amnon Shashua), главу Mobileye, занимающейся разработками чипсета процессора EyeQ5, предназначенного для создания полностью автономных автомобилей, а также подтвердил планы его коммерческой доступности к 2021 году.

Команда Shashua активно сотрудничает с автопроизводителями в программе создания усовершенствованных карт для автономных транспортных средств, а также с британским картографическим агентством Ordnance Survey, которое обеспечивает сбор картографических данных с целью создания точной информационной службы местоположения.

По материалам: thestreet.com 

+

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

теги: микроэлектроника полупроводники Intel 5G CES CES2019

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тайваньский производитель UMC и удар в спину китайской микроэлектронике / MForum.ru

07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Оксид галлия - полупроводник со сверхширокой запрещенной зоной / MForum.ru

07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Полупроводниковые бизнесы Sharp cтанут самостоятельными / MForum.ru

07.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: 2019 год будет сложным для производителей полупроводников / MForum.ru

02.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости российской микроэлектроники в декабре 2018 года / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

06.01.2019 17:18 Saidalfarisi Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Приветствую, помогите с а105 865008019873600 спасибо.
05.01.2019 20:27 Gavrila47593 Тема: Nokia 1280
Добрый день дорогие пользователи.Такая проблема(Nokia 1280) при включении телефона требует защитный код, я его не помню, помогите пожалуйста, как решить проблему?
05.01.2019 17:24 Dexel Тема: Samsung SGH-E900 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
SGH-E900. Не реагирует ни на какие секретные коды. Пишет "Не выполнено". Камера не работает, после долгого раздумия пишет "Проверьте подключение камеры"
02.01.2019 20:48 Ларск Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Помогите забыли код nokia216 imel 356975093516865
02.01.2019 13:18 varvaras Тема: Черный список и доставка SMS

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

09.01. [Новинки] CES 2019: Lenovo представила умный будильник с динамиком и Google Assistant / MForum.ru

09.01. [Новинки] CES 2019: HiSense U30 — смартфон на Snapdragon 675 с круглым вырезом в экране / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BV5500 – «крепыш» за $90 / MForum.ru

08.01. [Новинки] CES 2019: Официально представлены Alcatel 1X (2019) и Alcatel 1C (2019) / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Honor 8A представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Hibom HB01 – смартфон для стримминга / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Huawei представил Y5 Lite с Android Oreo (Go Edition) на борту / MForum.ru

04.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy M30 / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Honor 8A представят 8 января / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Motorola P40 оснастят чипсетом Snapdragon 675 / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены новые цены на смартфоны Samsung и Apple / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Moto P40 получит круглый вырез под фронтальную камеру / MForum.ru

27.12. [Новинки] Слухи: Realme A1 готовится к анонсу / MForum.ru

26.12. [Новинки] Анонсы: Honor View 20 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

26.12. [Новинки] Слухи: В России сертифицировано несколько новых моделей Nokia / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru

25.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Play представлен официально / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране / MForum.ru

24.12. [Новинки] Слухи: Huawei представит Power Bank с поддержкой 40W SuperCharge / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Детские смарт-часы Honor K2 Kids Smartwatch представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: