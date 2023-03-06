Микроэлектроника: В России вскоре начнется "Фотолиз"

06.03.2023, MForum.ru

Минпромторг заказал НИР "Разработка и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства", узнали в CNews. Бюджет проекта - 1,1 млрд руб. Шифр проекта "Фотолиз".

Потенциальные потребители заработанных материалов в документе значатся АО "Микрон" и ООО "НМ-Тех". Срок исполнения НИР - до 12 декабря 2025 года. Через 3 дня будут подведены итоги тендера.

Материалы должны позволять использование лазерного излучения 248 нм.

Стоит задача освоения производства фоторезистов марок ФР248-01, ФР248-02, ФР248-03, ФР248-04, ФР248-05 и антиотражающих покрытий ПА248-01 и ПА248-02.

В НИР могут быть использованы иностранные сырье, материалы и оборудование, но все это требуется согласовать с Минпромторгом.

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теги: микроэлектроника фотолитография фоторезист

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