Микроэлектроника: В России вскоре начнется "Фотолиз"

MForum.ru
06.03.2023,
Минпромторг заказал НИР "Разработка и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства", узнали в CNews. Бюджет проекта - 1,1 млрд руб. Шифр проекта "Фотолиз".
Потенциальные потребители заработанных материалов в документе значатся АО "Микрон" и ООО "НМ-Тех". Срок исполнения НИР - до 12 декабря 2025 года. Через 3 дня будут подведены итоги тендера.
Материалы должны позволять использование лазерного излучения 248 нм.
Стоит задача освоения производства фоторезистов марок ФР248-01, ФР248-02, ФР248-03, ФР248-04, ФР248-05 и антиотражающих покрытий ПА248-01 и ПА248-02.
В НИР могут быть использованы иностранные сырье, материалы и оборудование, но все это требуется согласовать с Минпромторгом.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника фотолитография фоторезист
--
Публикации по теме:
23.10. [Краткие новости] EUV-сканеры / MForum.ru
11.08. [Новости компаний] Избранные новости отечественной микроэлектроники / MForum.ru
04.03. [Краткие новости] Термины рынка микроэлектроники / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Участники рынка микроэлектроники России / MForum.ru
21.02. [Краткие новости] Светлана / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru