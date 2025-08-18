Микроэлектроника: TSMC Arizona обеспечила инвестиционный доход в 2q2025, в то время как фабрика в Кумамото борется с убытками

18.08.2025, MForum.ru

По данным Commercial Times, TSMC сообщила о чистой прибыли в размере 398,27 млрд новых тайваньских долларов (НТД) в 2q2025. Вклад TSMC Arizona в эту прибыль – 4,2 млрд НТД, что демонстрирует, что производство в США идет по плану, что резко контрастирует с убытками японскими предприятий. Об этом рассказывает TrendForce.

Первая фабрика TSMC в Аризоне производительностью около 30 000 пластин 4нм в месяц уже забронирована Apple, AMD и другими компаниями. Ссылаясь на отраслевые источники, отмечается, что рентабельность фаба в конечном итоге зависит от коэффициента загрузки мощностей (UTR). Так что именно высокий спрос со стороны крупнейших американских заказчиков обеспечили TSMC возможность так быстро выйти на рентабельность.

TSMC инвестировала в США $165 млрд (!!). На текущий момент завершено строительство второй фабрики, поставки на нее оборудования начнутся в 3q2026.

Совсем по-другому выглядят итоги выхода TSMC в Японию. Компания признала чистый убыток в размере 4.52 млрд НТД от своей японской дочерней компании JASM. Фабрика работала с коэффициентом загрузки всего около 50%, в основном из-за того, что ей приходится конкурировать на рынке зрелых технологических узлов с его высочайшей конкуренцией. И хотя TSMC концентрируется на специализированных процессах, недостаточная загрузка мощностей негативно сказывается на общей рентабельности даже при наличии субсидий.

Отсутствие явного восстановления на автомобильном и потребительском рынках является одной из причин замедления темпов строительства второго завода TSMC в Кумамото. Вдобавок в Японии нет заказчиков, которые бы внедряли передовые технологические процессы, особенно в автомобильном секторе, где основные чипы для беспилотных автомобилей больше не являются японскими. Это также объясняет низкую загрузку японских предприятий TSMC.

В итоге строительство второго завода TSMC в Кумамото сталкивается с задержкой. Ожидается, что запуск может быть отложен на срок до 1.5 лет, а начало эксплуатации уедет на 1H2029.

