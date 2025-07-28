Микроэлектроника: Контрактное производство Samsung спасет Tesla?

MForum.ru

Микроэлектроника: Контрактное производство Samsung спасет Tesla?

28.07.2025, MForum.ru

Samsung Foundry долгое время не удавалось заполучить крупного американского клиента. Что вело к убыточности. Похоже, что неожиданным «бизнес-ангелом» выступит компания Tesla, так считают в Bloomberg. Впрочем, официально клиент не сообщается, но корейцы радуются заключенному контракту на $16.5 млрд на поставку чипов до 2033 года.

Эта сделка – крупная даже для Samsung Electronics, около 7.6% от годовой выручки. Впрочем, компания отметила, что срок и стоимость контракта могут меняться в зависимости от «операционных обстоятельств».

Для этого заказчика Samsung будет производить чипы по передовому техпроцессу 2нм.

До этой сделки, контрактное производство чипов Samsung заняло 2-е местов в мире по итогам 1H2025, с долей 7.7%, что ниже 11% годом ранее. Это позволило TSMC оказаться на первом месте с долей мирового рынка контрактного производства в 67.7% - такие оценки приводит TrendForce.

по материалам Mobile World Live.

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теги: микроэлектроника участники рынка Samsung Foundry 2нм контрактное производство

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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