Микроэлектроника: В Китае создали кремниевый фотонный мультиплексор. Или не создали

23.06.2025, MForum.ru

Сомнения в достоверности информации связаны с тем, что источником новости является не привычные отраслевые каналы, а государственный таблоид Global Times. В нем сообщается, что исследователи из Университета Фудань разработали «кремниевый фотонный интегрированный высокопорядковый мультиплексорный чип». Впрочем, Университет Фудань якобы направил соответствующую статью также в Nature. И если она там появится, уровень доверия к данной новости вырастет. Об этом рассказывает Tom’s hardware.

Заявляется, что этот мультиплексор способен поддерживать скорости передачи данных до 38 Тбит/с, что позволяет передавать до 4.75 трлн параметров LLM в секунду.

Такие микросхемы необходимы для обеспечения стыка с традиционной микроэлектроникой, прежде всего, с кремниевой памятью.

В области кремниевой фотоники в мире сейчас лидирует США, где ей занимается не только академическая наука, но и множество компаний, включая и гигантов рынка, например, Intel, Cisco, Lumentum, AMD, Ayar Labs, Taara, Lightmatter, TSMC и другие. Есть широкая государственная поддержка разработок в этой области.

Вторым по величине игроком является по моим оценкам ЕС. Темой занимаются в IMEC, Eindhoven University, Fraunhofer IPMS, CEA-Leti, STMicro, Rockley Photonics.

Китай старается изменить ситуацию, в Huawei заняты разработками SiPh чипов для серверов, в SMIC и в Cientra Microsystems экспериментируют с производством фотонных чипов. Научную базу обеспечивают Tsinghua Universiti, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology. Есть в Китае и стартапы, работающие в это области, взять хотя бы Inspire Semi и Lightintelligence.

Кремниевой фотоникой занимаются также в Японии, Корее, Сингапуре и в Канаде.

В России темой тоже занимаются, например, в Самарском университете им. Королева, где разрабатывают экспериментальный фотонный процессор. Можно ли сравнивать эти разработки по масштабу с американскими или китайскими? Не уверен.

Новости из Китая, связанные с кремниевой фотоникой, безусловно, заставляют нервничать многих заинтересованных лиц в США. Если в области традиционных технологий «западный блок» сохраняет ощутимый разрыв с тем, что доступно Китаю, то в области кремниевой фотоники, разрыв не кажется столь же значительным. Более того, нельзя исключить того, что Китай в ближайшие годы может обойти американские разработки в области кремниевой фотоники в тех или иных сегментах.

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теги: микроэлектроника кремниевая фотоника

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