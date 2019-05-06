Микроэлектроника: Рынок полупроводников продолжает падать

06.05.2019, MForum.ru

В 1q2019 на мировом рынке полупроводников отмечен четвертый по величине последовательный спад.

Слабые результаты уже в самом начале года повышают риск снижения прогноза в отношении перспектив рынка производства полупроводников в 2019 году, ранее сделанного IC IInsights.

За период 1q1984 по 1q2019 только в 7 из 141 кварталов отмечалось снижение объемов рынка производства чипов от 10% и более.

Текущее снижение результатов 1q2019 (-17.6% к 4q2018) - четвертое по величине с 1984 года и третье по величине снижение в 1qXXXX за тот же период времени.

Можно заметить, что всякий раз, когда отмечался двузначный квартальный спад на рынке производства интегральных микросхем, это заканчивалось сокращением годового объема рынка, минимум, на 9%.

Рекордным в плане падения стал 2001 год, когда рынок сокращался последовательно три квартала подряд, что в итоге привело к падению его объемов по итогам года на 33%, что пока что остается наихудшим годовым показателем в истории индустрии производства микроэлектроники.

В целом первый квартал это, как правило, самый слабый, с точки зрения результатов, квартал года. По итогам 36 прошедших лет, он показывал сокращение объемов рынка в среднем на 2.1% к итогам 4qXXXX. И то, что по итогам 1q2019 наблюдается сокращение рынка на 17.6% квартал к кварталу, означает, что теперь, для того, чтобы не попасть в список годов, когда падение рынка измерялось двузначным числом, потребуется нетипично сильные итоги второй половины 2019 года. Источник: IC Insights.

Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum Analytics: Можно ли ожидать, что год не окажется столь уж провальным? Можно, поскольку несмотря на печальную ситуацию с китайским рынком, неудачи Intel и прочие негативные факторы, на рынке также действует ряд факторов, которые стимулируют его рост. В частности, это рост спроса на чипы 5G, чипы для систем AI. Это не означает, что год не завершится спадом. Возможно, он будет выражаться двузначным числом. Но, вполне вероятно, что это число будет заметно меньшим 20%.

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теги: микроэлектроника полупроводники итоги квартала