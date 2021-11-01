Микроэлектроника: Глобальные продажи полупроводников в 3q2021 выросли на 27,6% год к году

01.11.2021, MForum.ru

В 3q2021 было отгружено больше полупроводников, чем в любом квартале за известную историю человечества, - так реагирует индустрия на нехватку чипов.

Соответствующие оценки представила SIA - Semiconductor Industry Association. По оценкам этой организации, общемировые продажи полупроводников достигли в 3q2021 суммы в $144,8 млрд, что соответствует приросту на 27,6% год к году и на 7.4 квартал к кварталу.

Глобальные продажи в сентябре 2021 года достигли $48,3 млрд, что соответствует приросту на 27,6% год к году и на 2.2% к результатам августа 2021 года. (Ежемесячные продажи оцениваются с 3-месячным сглаживанием). SIA объединяет 98% полупроводниковой отрасли США (по доходам) и примерно 2/3 не американских производителей полупроводников.

Если смотреть на отдельные регионы, то прирост продаж год к году по итогам 3q2021 составил 33,5% суммарно для Америк, 32,3% для Европы, 27,2% для Азиатско-Тихоокеанского и прочих регионов, 24,5% для Японии и 24.0% для Китая. Если смотреть на прирост к августу, то по итогам сентября он составил +3,9% для Америк; +2.0% для Европы, +2.0% для Японии; +1.9% для Азиатско-Тихоокеанского и прочих регионов и +1,5% для Китая.

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теги: микроэлектроника итоги квартала SIA рынок полупроводников

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