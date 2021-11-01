Микроэлектроника: Глобальные продажи полупроводников в 3q2021 выросли на 27,6% год к году

MForum.ru
01.11.2021,
В 3q2021 было отгружено больше полупроводников, чем в любом квартале за известную историю человечества, - так реагирует индустрия на нехватку чипов.
Соответствующие оценки представила SIA - Semiconductor Industry Association. По оценкам этой организации, общемировые продажи полупроводников достигли в 3q2021 суммы в $144,8 млрд, что соответствует приросту на 27,6% год к году и на 7.4 квартал к кварталу.
Глобальные продажи в сентябре 2021 года достигли $48,3 млрд, что соответствует приросту на 27,6% год к году и на 2.2% к результатам августа 2021 года. (Ежемесячные продажи оцениваются с 3-месячным сглаживанием). SIA объединяет 98% полупроводниковой отрасли США (по доходам) и примерно 2/3 не американских производителей полупроводников.
Если смотреть на отдельные регионы, то прирост продаж год к году по итогам 3q2021 составил 33,5% суммарно для Америк, 32,3% для Европы, 27,2% для Азиатско-Тихоокеанского и прочих регионов, 24,5% для Японии и 24.0% для Китая. Если смотреть на прирост к августу, то по итогам сентября он составил +3,9% для Америк; +2.0% для Европы, +2.0% для Японии; +1.9% для Азиатско-Тихоокеанского и прочих регионов и +1,5% для Китая.
--
теги: микроэлектроника итоги квартала SIA рынок полупроводников
--
Публикации по теме:
06.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Рынок полупроводников продолжает падать / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru