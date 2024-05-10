Микроэлектроника: Выручка китайского производителя микросхем SMIC выросла на 20% по итогам 1q2024

MForum.ru
10.05.2024,
SMIC - крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем. Компания заявила, что ее выручка по итогам 1q2024 выросла на 20% год к году. Такой результат в SMIC связывают с тем, что внутренние и глобальные клиенты начали восстанавливать запасы. Вместе с тем, в SMIC весьма осторожно высказываются в отношении перспектив спроса во второй половине года, сообщает Reuters.
Выручка составила $1,75 млрд и оказалась выше консенсус-прогноза LSEG на 16% гг. Это уже второй последовательный квартал, в период которого выручка компании растет.
«По сравнению с 4q2023 наши клиенты по всему миру были более склонны наращивать запасы… в то время как на внутреннем рынке некоторым клиентам удалось увеличить свою долю рынка и они сохранили стабильный размер заказа, чтобы закрепить достигнутые позиции», - пояснил со-генеральный директор Чжао Хайджун (Zhao Haijun).
На долю внутренних клиентов приходится порядка 80% доходов SMIC.
Г-н Чжао добавил, что дальнейшие перспективы трудно прогнозировать, в SMIC сейчас отслеживают, не переоценили ли ее клиенты рыночный спрос на электронную продукцию в 2H2024. Он ожидает заметно более умеренные темпы роста выручки в 2024 году в целом - на 8%.
По официальным данным, общий объем производства ИС в Китае по итогам 1q2024 вырос на 40% до 98,1 млрд в 1q2024. Это вызывает опасения, что часть этого объема выплеснется на внешние рынки, что вызовет ценовую конкуренцию и удешевление микросхем.
Г-н Чжао отметил, что SMIC не волнует проблема перепроизводства - фабы SMIC на сегодня работают с высокой загрузкой и не испытывают проблем с заказами.
Неаудированная прибыль SMIC, причитающая владельцам компании, на фоне роста выручки неожиданно упала на 69% до $71,8 млн, поскольку компания показала существенные затраты на амортизацию основных средств.
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Включенная в американский санкционный список, SMIC строит в Китае 4 новых завода по производству микросхем (в Пекине, Тяньцзине, Шэньчжене и в Шанхае). Фаб в Пекине с техпроцессом 28нм должен начать работать уже в этом году. У SMIC есть линии, где производятся чипы по техпроцессам 14нм и 7нм (на DUV фотолитографах).
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теги: микроэлектроника SMIC производство микроэлектроники Китай участники рынка итоги квартала
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