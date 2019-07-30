Микроэлектроника: Конспекты: В Микроне ответили на вопросы журналистов

30.07.2019, MForum.ru

Во встрече с представителями СМИ принимали участие: Гульнара Шамильевна Хасьянова - генеральный директор ПАО "Микрон", Сергей Олегович Ранчин, зам. генерального директора ПАО "Микрон" по производству, Денис Владимирович Вараксин, директор по специальным проектам ПАО "Микрон", Ольга Геннадьевна Пестерева, зам. генерального директора по управлению коммуникациями ПАО "Микрон". Вашему вниманию - конспект встречи в части "вопросов-ответов".

Дают ли шанс российскому бизнесу в области микроэлектроники "войны полупроводников" в мире, в частности, конфликты Китая и США, Японии и Южной Корее?

Гульнара Хасьянова (Г.Х.) Конечно это дает шансы. Когда цепочки поставок выстроены, а вы являетесь совсем небольшим игроком с точки зрения объемов международного рынка, у вас почти нет шансов на то, чтобы "встроиться" в существующие цепочки. А при битве титанов цепочки рушатся и перестраиваются, и появляются шансы у других участниках рынка. Это касается заказов как на разработку, так и на потребление материалов. Также стоит отметить рост интереса государства к микроэлектронике. Уже принятые и разрабатываемые документы сформируют дополнительный спрос на продукцию полупроводниковых производств. И это позволит под новые, выросшие объемы, выстроить новые цепочки.

Что дало Микрону объединение активов АФК "Системы" и "Ростеха" в области полупроводниковой отрасли?

Г.Х. Мы сейчас прорабатываем бизнес-модели по всем направлениям. Из очевидного - мы являемся одним из самых крупных потребителей по корпусам полупроводниковых приборов, которые производят два завода, которые вошли в новую структуру. Здесь очевидная синергия, которую нетрудно будет достичь. Также мы видим перспективы в создании новых цепочек по созданию коммерчески востребованных продуктов в рамках предприятий, входящих в Элемент.

Для чего Микрон приобрел питерское производство "Светлана-Полупроводники"?

Г.Х. Здесь вполне очевидная возможность синергии производственных линеек, взаимного использования оборудования предприятий плюс определенное расширение рынка сбыта.

Самый современный для Микрон технологический процесс - это 65 нм. Планируется ли обновление производственного оборудования с целью перехода на более современные процессы? Есть ли планы выпуска на Микрон микропроцессоров отечественной разработки?

Г.Х. Мы уже выпускаем отечественные микропроцессоры "Эльбрус" на базе процесса 90 нм. Проект снижения технологических норм существует, но за пределами Микрона. Наш текущий фокус - более активное использование существующих мощностей.

Есть ли перспективы организации в России производства 28 нм? Будут ли востребованы соответствующие мощности? Будет ли объединение в "Элемент" способствовать появлению соответствующего производства?

Г.Х. Создание российской фабрики с технологическими нормами 28 нм или менее, безусловно необходимо, поскольку микроэлектронику в России следует развивать. С точки зрения расширения продуктового портфеля, процесс 28 нм это отдельный продуктовый портфель. Точно так же, как есть свой продуктовый портфель у технологий 180 нм и 90 нм, они практически не пересекаются, и у каждого есть ниша на рынке.

У объединенной компании больше возможностей по части реализации планов создания в России нового производства.

Что компания "Микрон" уже сделала в такой сфере как IoT и какие планы в этом направлении на 2019 год?

Г.Х. У нас есть несколько проектов в этой области, например, система контроля эксплуатации светодиодных и газоразрядных светильников дорожного освещения. Есть система контроля заполненности мусорных баков. Совместно с партнером мы сделали модуль NB-IoT с нашей микросхемой, которая позволяет реализовать криптозащиту. Такой модуль может быть встроен в любой датчик, сенсор IoT для критической инфраструктуры. Есть трекер контроля грузоперевозок. Это проекты, которые начались в 2018 году, и сейчас идет их коммерциализация.

Денис Вараксин (Д.В.) На сегодня в нашей линейке есть более 10 решений на базе IoT, где используется поддержка отечественной криптографии для защиты передаваемой информации, что делает их наиболее защищенными на рынке.

Задумываются ли в Микрон об изготовлении "доверенных" SIM-карт?

Д.В. В настоящий момент мы прорабатываем возможность выпуска такого продукта. Все необходимые технологические возможности для этого мы имеем.

Есть ли у Микрона совместные проекты с МИЭТ?

Ольга Пестерева (О.П.) МИЭТ наш опорный вуз, постоянно в контакте. Совместно создан центр "Сенсорика" - в этой грантовой истории Министерства образования РФ участвовало 49 заявителей, в нашей категории было 6 претендентов, МИЭТ выиграл, и мы считаем очень важным совместно вести прикладные исследования в области сенсорики, которая влияет на развитие всей технологичной индустрии.

Также совместно готовили долгосрочный проект с БФ Система, идея которого – командная работа с кураторами от вуза и от завода над проектами для запуска в серийное производство. На старте было 20 команд, до финиша дошли 10, из них 5 проектов получили гранты фонда, и два из них прорабатываются к внедрению на производстве Микрона.

Сергей Ранчин (С.Р.): Ребята из МИЭТ разработали полностью оригинальную плату управления загрузчиком SMIF-контейнера – эти устройства применяются на многих российских микроэлектронных предприятиях. Если доведут свою разработку до рабочего образца, то возможны ее продажи не только в России, но и за рубежом, где также заинтересованы в этом устройстве, необходимом для работоспособности применяемого оборудования.

Также отмечу, что у нас совместно с НИИМЭ есть базовая кафедра в МИЭТ, выпускники которой (20-30 человек ежегодно), проходят базовую практику на Микрон, и некоторые затем остаются работать у нас.

Какие продукты Микрон делает по технологии 65нм? Можно ли сказать, что этот процесс уже полностью освоен предприятием?

С.Р.: В настоящее время по данному процессу мы выпускаем только чипы памяти. Наиболее массовым у нас является производство по процессу 90нм., приоритетная задача - загрузка этого производства. Линия с техпроцессом 180нм загружена полностью, линия 65нм используется с фокусом на энергоэффективность и малое энергопотребление.

Как на Микрон собираются развивать решения для автоэлектроники, промышленной электроники?

Г.Х. У нас большое число выпускаемых изделий относится к категории промышленной электроники. Эти изделия востребованы в России, а также успешно поставляются на зарубежные рынки. В 2018 году выпущено 11 новых микросхем, которые мы успешно поставляем в страны Юго-Восточной Азии, в основном это микросхемы управления питанием. Рост экспорта Микрона связан как раз с направлением микросхем промышленного применения.

Что касается автоэлектроники, в России сложно встроиться в цепочки поставок. Стандартно это выглядит так: микросхема - модуль - блок. На российском рынке практически нет отечественных поставщиков модулей и блоков, при этом российские автопроизводители не покупают микросхемы, они как правило приобретают готовые блоки. Получается, что на российский рынок автоэлектроники можно выйти только через международных производителей модулей и блоков - наши микросхемы уходят, например, в Юго-Восточную Азию, к производителям модулей и блоков, и эти же наши микросхемы возвращаются в Россию в составе блоков зарубежного производства.

Планирует ли Микрон как-то стимулировать производство в России модулей и блоков?

Г.Х. Мы безусловно участвуем в процессе организации в России новых цепочек поставок. Задача, конечно, не только и не столько для Микрона - нужны организация дизайн центров и множество различных других шагов. И если где-то появляется потребность в российской микроэлектронной базе, то это стимулирует формирование соответствующего производства и соответствующего рынка. В частности, это относится к рынку сборки и решениям "системы на чипе".

С рынком автоэлектроники что-то поменять сложно, он сформировался и мы участвуем в глобальной цепочке. А вот новые рынки, например, 5G, IoT, дают России возможность сформировать новые цепочки с участием отечественных производителей.

Сейчас мы ожидаем готовности методик, в которых будут определено, что будет считаться "российскостью" оборудования. Сейчас эти методики находятся в стадии разработки в Минпромторге.

С.Р.: Микрон и сейчас производит микросхемы для российского автопрома. Мы ограничиваемся изготовлением микросхем на пластинах, без корпусирования чипов. Производители в Самаре и в Калуге уже либо собирают наши изделия в корпуса, либо используют наши бескорпусные изделия в производимых ими приборах.

Сертификат мы оформили для того, чтобы была возможность эти микросхемы поставлять также на экспорт. Уже вторая такая микросхема готовится к запуску в производство, которая, как мы надеемся, будет востребована зарубежными автопроизводителями.

Решения "Микрон" использовались в музеях для защиты экспонатов. Каковы результаты внедрения вашей технологии, будет ли в дальнейшем эта практика распространяться?

Г.Х. По этому проекту мы работаем с музеем в Москве и музеем в С.-Петербурге. Мы предложили два различных решения, о дальнейших шагах будем сообщать.

Д.В. Защитные решения являются комплексными. Они основаны на применении двух технологий - радиочастотной маркировки и "умного датчика", который способен фиксировать перемещение картины, например, ее перенос куда-либо. Сейчас идет тестирование обеих технологий.

Планирует ли Микрон участвовать в маркировке бутылок с минеральной водой метками RFID?

Г.Х. У нас есть несколько меток, оптимизированных для размещения на стекле. Были проведены пилотные проекты с производителями пива, минеральной воды. Наши решения использовались в маркетинговых акциях и различных тестах, в частности RFID-решение по защите от контрафакта тестируем у нескольких клиентов. По мере заключения контрактов будем о них сообщать.

На днях сообщалось, что в новых электронных паспортах граждан РФ могут использоваться чипы Микрон? Есть ли соответствующие планы? Какие инвестиции нужны для реализации такого проекта? На 2020 год запланирован пилотный проект в Москве, готов ли Микрон к участию в нем?

Д.В. На сегодняшний день Микрон является лидирующим предприятием в обеспечении российского рынка электронных документов необходимыми чипами. Проще говоря, мы обеспечиваем чипами все защищенные государственные документы нового поколения. Например, в новых загранпаспортах стоит чип Микрон, аналогично защищены чипами новые полисы ОМС.

Г.Х. Если государство будет реализовывать какие-то другие крупные проекты, наши производственные мощности и продуктовая линейка позволят обеспечить эти потребности. По нашим оценкам, объем рынка государственных документов может достигать 30-40 млн документов в год, объем рынков паспортов можно оценить на уровне 10-12 млн чипов в год, мы легко справимся с приростом объемов заказов на это количество чипов.

Какой может быть стоимость одного чипа?

Г.Х. Стоимость будет зависеть от требований к чипу и объемов выпуска.

На рынке автоэлектроники "горячей темой" является разработка различных "интеллектуальных систем". Сейчас те же каршеринговые решения поставляются уже с готовыми программно-аппаратными решениям из-за рубежа. Есть ли здесь возможность для входа на рынок, возможно для этого необходима коррекция законодательства?

Г.Х. Мы видим необходимость восстановления внутрироссийских цепочек поставок. Этому способствует создание консорциумов, таких как Консорциум 5G, а также кооперация с разработчиками ПО и с интеграторами, чтобы сформировать тот или иной конечный продукт или систему.

С.Р. Например, различные компоненты для самоуправляемых автомобилей, такие как лидары - это не совсем наш профиль. Но мы можем выпускать так называемую "обвязку" для них, сотрудничая с российскими разработчиками и производителями.

Г.Х. Это важный вопрос, который требует активного участия и защиты рынка.

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