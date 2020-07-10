Микроэлектроника: ГК Микрон - рост выручки на 18% на фоне негативной динамики рынка в 2019 году

10.07.2020, MForum.ru

ГК Микрон объявила результаты аудированной финансовой отчетности по МСФО по итогам работы в 2019 году. Результаты позитивные - выручка выросла на 18% до 11 749 млн рублей.

Таких результатов удалось добиться, прежде всего, за счет роста продаж микросхем промышленного применения на 43%, роста продаж в сегменте RFID и IoT на 47%, рост экспорта составил 14%. Частично этот рост обусловлен запуском в серийное производство новых изделий. Выросла и величина чистых активов предприятия - до 9 572 млн рублей (на 49 млн рублей). Выросла операционная прибыль ГК Микрон, на 27% до 995 млн рублей.

Важно понимать, что эти неплохие результаты достигнуты на фоне весьма сложной внешней среды и различных существенных изменений - ужесточающихся санкций против России, что, например, заставляло искать новых поставщиков расходных материалов, реорганизации ГК Микрон, которая проходила в рамках интеграции в ГК Элемент, изменения российской регуляторики и других факторов.

«2019 год стал первым годом спада рынка микроэлектроники после нескольких лет роста. Для нашей страны это был год формирования государственной стратегии развития электронной промышленности, нацеленной на развитие цифровой экономики и снижение технологической зависимости. Микрону в этих турбулентных условиях удалось сохранить положительную динамику и нарастить выручку в большинстве сегментов, - сообщила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. – Результаты текущего года как наши, так и отрасли в целом, будут зависеть от темпов реализации стратегии развития радиоэлектронной промышленности, принятой Минпромторгом РФ в январе 2020 года, еще до того, как мир столкнулся с новыми факторами риска, которые оказывают критическое влияние на все отрасли».

Для того, чтобы добиться таких ощутимых успехов в столь сложных условиях, на Микрон провели немалую работу. В частности, в 2019 году началась реализация долгосрочного проекта по консолидации производства с тем, чтобы оптимизировать загрузку производственных площадей. Это уже привело к росту практически всех основных производственных показателей: выросли объемы выпуска пластин 200 мм, микросхем и чип-модулей для финансовых и идентификационных документов. За год было освоено в серийном производстве более 40 продуктов.

В рамках политики снижения импортозависимости в ключевых сферах цифровой экономики в 2019 году начато серийное производство и поставки дуального чип-модуля с микросхемой первого уровня MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт, объем поставок составил 3,5 млн. шт. Всего в 2019 году было выпущено 4 млн. чипов для банковских карт НСПК «Мир», что более чем на 30% превышает объем выпуска 2018 года.

Были освоены в серийном производстве и сертифицированы чип-модули нового поколения с отечественной микросхемой первого уровня MIK51AD144D для удостоверения личности гражданина (УЛГ), пилотный проект по внедрению которого ожидается до конца 2020 года.

В сегменте RFID / IoT выпущена пилотная партия первого российского чипа MIK_NT1025M для радиочастотных идентификационных меток дальнего действия, которые считываются на расстояниях до 10 метров, что позволяет решать широкий спектр задач в области цифровизации и сквозной аналитики производственных и бизнес-процессов. RFID является одной из базовых технологий идентификации объектов и успешно применяется в бизнес-практике предприятий всех отраслей, от авиации до библиотек. В серийном производстве Микрона более 300 различных RFID меток для всевозможных сценариев применения. RFID лаборатория Микрона ежегодно разрабатывает и выпускает более 20 изделий под уникальные задачи клиента.

В 2019 году разработана и выведена на рынок линейка продуктов с микросхемой криптозащиты первого уровня MIK51SC72D Микрона для промышленного применения. Линейка устройств IoT для критической инфраструктуры включает трекеры, индустриальные датчики, устройства контроля для логистики, ЖКХ, экологического контроля, энергетики, сельского хозяйства. Автоматизация и удаленный контроль операционных и бизнес-процессов в условиях, когда предприятия массово осваивают практики дистанционной работы, становятся одним из самых востребованных инструментов управления эффективностью.

В 2019 году Микрон первым из отечественных производителей микроэлектроники вышел на рынок автоэлектроники и сертифицировал систему менеджмента качества на соответствие международному стандарту IATF 16949:2016 для автомобильной промышленности. Также была успешно пройдена ресертификация системы энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001:2011.

В числе освоенных в серийном производстве в 2019 году новых изделий - 8 микросхем управления питанием, предназначенных для поставки на экспорт. 31 новое экспортное изделие, освоенное ранее, получило положительное заключение от потребителя, завершилось оформление документов для начала серийных поставок. Доля экспорта в выручке Микрона составляет 20,8% - очень неплохой показатель для российского производителя.

Результаты, прямо скажем, удивительно неплохие. Несмотря на международные санкции, реорганизацию, ужесточение конкуренции на мировом рынке, законодательные изменения в России, ГК Микрон удалось не только показать отсутствие падения результатов, но даже вырасти, причем не в размере "статистической погрешности", а вполне существенно! На фоне банкротства Ангстрем особенно заметно, что руководство "Микрон" вычислило верный путь и уверенно по нему движется.

Можно ли давать в отношении ГК Микрона оптимистичные прогнозы? Ответить на этот вопрос сложно, уж очень существенно меняется одновременно множество внешних факторов. Ситуация развивается практически как в известной песне "Суровые годы уходят. ... За ними другие приходят. Они будут тоже трудны". 2020 год с его пандемией и сопутствующими экономическими потерями станет для ГК Микрон еще одним испытанием, проверкой на устойчивость выбранной стратегии.

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теги: микроэлектроника МИКРОН итоги года