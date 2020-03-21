Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство

MForum.ru

Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство

21.03.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

IC Insights подвела итоги 2019 года. Согласно заключению аналитиков исследовательской компании, компании из США поддерживают глобальное лидерство по доле рынка. На долю компаний из США приходится 51% продаж, если говорить о предприятиях с собственным производством пластин), и 65% мирового рынка, если учитывать и фаблесс предприятия. В целом, американский бизнес - это 55% от общемирового рынка микроэлектроники.

Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство

На диаграмме показана разбивка по регионам. IDM - это компании с собственным производством, Fabless - без производства, салатовым цветом - общая цифра. Компании рассортированы по регионам по местонахождению штаб-квартиры.

Южнокорейские и японские компании практически не представлены в фаблесс сегменте производства микросхем, тогда как среди тайваньских и китайских компаний не так много собственных заводов по производству чипов микроэлектроники. Среди компаний, чей офис находится в США, наблюдается наибольший баланс между тем и другим типом предприятий, им также принадлежит наибольшая доля рынка в любом из двух рассматриваемых сегментов.

В результате сокращения продаж микросхем памяти (DRAM и NAND flash) в 2019 году, южнокорейские компании, прежде всего Samsung и SK Hynix, зафиксировали спад продаж на 32%, что отбросило регион на последнее место по росту доходов (см. рис. 2). Что интересно, годом ранее южнокорейские компании показали самый большой в мире рост продаж годом ранее, в 2018 году - на 26%. В 2020 году многие ожидают восстановления спроса на чипы памяти, что позволяет надеяться, что южнокорейские компании смогут улучшить пошатнувшиеся позиции.

В целом, если сравнивать с проседанием общемирового рынка микроэлектроники в 2019 году на -15%, то окажется, что менее других пострадали рынки Европы (-2%), Тайваня (-3%) и США (-9%), а китайский рынок и вовсе вырос - на 10%. В аутсайдерах, кроме Южной Кореи оказалась также Япония.

Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство

Источник: icinsights.com 

----

Участники российского рынка микроэлектроники

----

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

Тэги: микроэлектроника

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.03. [Новости компаний] Акции: Билайн запускает короткие номера для упрощения звонков на горячие линии / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] Акции: МегаФон откроет бесплатный доступ к развлечениям и образованию / MForum.ru

04.08. [Новинки]  Итоги месяца: Все мобильные новинки за июль 2009 года / MForum.ru

19.12. [Москва] Тарифы: Тарифы для спекулянтов. Перекупщики наживаются на «Скай Линке» / РБКdaily

21.04. [Москва]  Борьба за абонентов: Недоделанный “Сонет”. Сотовый оператор добровольно сложил оружие / "Ведомости"

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

20.03.2020 21:16 dplmt Тема: Nokia 6230i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17)
Привет всем! Подскажите код для разблокировки Нокиа 6230. мой имей - 355039 00 175222 8 Спасибо заранее!
17.03.2020 13:58 Dark Avenger Тема: Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 (16.01.2019)
Купил в конце 2019-го такой телефон на Али, именно зелёный, как на фото. Напомнил мне "Бритиш Рэйсинг Грин", известный по британским гоночным автомобилям :) 1) Экран гаснет каждые 5 секунд. Т.е., ...
16.03.2020 13:30 ABloud Тема: Зарубежные операторы 5G (19.10.2019)
Telenor Norway объявила о запуске 5G в 9 городах Норвегии.
11.03.2020 21:15 etazolini Тема: Redmi 6 постоянно выкидывает из игр
Являясь обладателем Redmi 6, столкнулся с проблемой работоспособности смартфона в играх (игры не ёмкие по графике, но увесистые по объему - до 1гига). Постоянно выкидывает из игр,будь то сразу,будь ...
11.03.2020 17:53 1975mirror Тема: huawei 3121u или мтс 320s
Привет! Помогите найти прошивку! E3121 (320S) Firmware : 11.102.35.00.143 Dashboard version : UTPS22.001.18.18.209_MAC22.001.18.17.209_LNX22.001 .18.18.209

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.03. [Новинки] 5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C3 появятся в России / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S11 представлен официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M11 с АКБ 5000 мАч появился на живых фото / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: 48 Мп камера в Realme 6i подтверждена официально / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Meizu 17 увидит свет в апреле / MForum.ru

13.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A21 снабдят QUAD-камерой / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max представлены официально / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Подтверждена дата анонса Samsung Galaxy M21 / MForum.ru

11.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации глобального варианта Oppo Reno3 / MForum.ru

11.03. [Новинки] Это интересно: Опубликован график обновления смартфонов Nokia до Android 10 / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X2 доступен в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: