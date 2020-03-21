Микроэлектроника: Производители микроэлектроники США сохраняют мировое лидерство

MForum.ru
21.03.2020,
IC Insights подвела итоги 2019 года. Согласно заключению аналитиков исследовательской компании, компании из США поддерживают глобальное лидерство по доле рынка. На долю компаний из США приходится 51% продаж, если говорить о предприятиях с собственным производством пластин), и 65% мирового рынка, если учитывать и фаблесс предприятия. В целом, американский бизнес - это 55% от общемирового рынка микроэлектроники.
На диаграмме показана разбивка по регионам. IDM - это компании с собственным производством, Fabless - без производства, салатовым цветом - общая цифра. Компании рассортированы по регионам по местонахождению штаб-квартиры.
Южнокорейские и японские компании практически не представлены в фаблесс сегменте производства микросхем, тогда как среди тайваньских и китайских компаний не так много собственных заводов по производству чипов микроэлектроники. Среди компаний, чей офис находится в США, наблюдается наибольший баланс между тем и другим типом предприятий, им также принадлежит наибольшая доля рынка в любом из двух рассматриваемых сегментов.
В результате сокращения продаж микросхем памяти (DRAM и NAND flash) в 2019 году, южнокорейские компании, прежде всего Samsung и SK Hynix, зафиксировали спад продаж на 32%, что отбросило регион на последнее место по росту доходов (см. рис. 2). Что интересно, годом ранее южнокорейские компании показали самый большой в мире рост продаж годом ранее, в 2018 году - на 26%. В 2020 году многие ожидают восстановления спроса на чипы памяти, что позволяет надеяться, что южнокорейские компании смогут улучшить пошатнувшиеся позиции.
В целом, если сравнивать с проседанием общемирового рынка микроэлектроники в 2019 году на -15%, то окажется, что менее других пострадали рынки Европы (-2%), Тайваня (-3%) и США (-9%), а китайский рынок и вовсе вырос - на 10%. В аутсайдерах, кроме Южной Кореи оказалась также Япония.
Источник: icinsights.com
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Участники российского рынка микроэлектроники
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Тэги: микроэлектроника
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