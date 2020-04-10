Аналитика: Клиенты Билайн стали общаться с родными больше и дольше

10.04.2020, MForum.ru

Вчера я уже публиковал интересную аналитику по различным странам мира - из нее видно, как меняются тренды в загрузке сетей и поведении абонентов. Сегодня тему продолжают данные Билайн.Аналитика, посвященные тому, как поменялся профиль потребления клиентов Билайн, как сказался на нем режим самоизоляция.

Очевидно, что общение по-прежнему играет важную роль. В последнюю неделю клиенты Билайн стали вдвое чаще пользоваться "любимыми номерами" родных и близких, а также разговаривают в среднем на 50% дольше обычного. Очень заметен рост потребления дата-трафика в мессенджерах, на 63%, выросло и количество сообщений, и количество голосовых и видеозвонков в мессенджерах.

Голосовые вызовы в тренде

По данным Билайн.Аналитика, с момента перехода части россиян на самоизоляцию, востребованность голосовых вызовов заметно подросла. Это следствие, минимум, двух факторов - удаленного формата работы и желания постоянно оставаться на связи с родными и близкими. Часть людей компенсирует нехватку "живого" общения звонками. Звонки от 30 минут и выше чаще всего приходятся на групповые вызовы с помощью услуги "Билайн-секретарь", с переходом на удаленку эту услугу стали подключать активнее.

Вдвое выросло число вызовов на "любимые номера", при этом порядка 15% общего голосового трафика приходится на звонки в другие города и регионы страны.

Мессенджеры

Абоненты Билайн с переходом на удаленную работу и самоизоляцию стали намного активнее пользоваться мессенджерами. По данным Билайн.Аналитика трафик мессенджеров из расчета на одного пользователя в так называемую "нерабочую неделю" (не знаю, как у вас, а все мои знакомые в эту неделю продолжали работать), вырос на 63% относительно данных за последнюю неделю февраля. Это результат роста личной переписки и общения в групповых чатов, а также ростом объемов голосовых и видеозвонков в мессенджерах.

Лидером по росту трафика в "нерабочую неделю" по данным Beeline оказался Skype, потребление данных этим сервисом выросло почти на 100%. Также значительно выросла активность пользователей сервиса FaceTime (среди пользователей продукцией Apple), потребление данных выросло на 75%. Трафик мессенджеров WhatsApp и Viber в тот же период вырос на 55%.

Женщины, оставшись дома, активнее мужчин пользуются мессенджерами, - трафик у женщин вырос на 69% против 58% у мужчин. Отличаются и предпочтения по месенджерам. Мужчины стали больше пользоваться Skype, рост средних объемов потребления трафика практически вдвое, женщины тоже, но средний рост объемов потребления для этой группы пользователей - 86%. Есть "гендерная разница" и в пользовании Face Time, Viber и Whats App - у женщин 76%, 65%, 61% против 72%, 42% и 48% у мужчин.

Жаль, что нет данных по таким более, чем востребованным сервисам, как Zoom, которым пользуются многие московские школьники и Telegram - мессенджер, которым активно пользуются даже в Минцифразе.

География

Билайн.Аналитика выявила 10 регионов с максимальным ростом активности абонентов (в плане потребления трафика) после перехода на самоизоляцию. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что в лидерах остались Москва и С.Петербург, список топ-8 участников рынка выглядит так (в порядке убывания объемов мобильного интернета и голосовых вызовов).

Краснодарский край

Нижегородская область

Ярославская область

Ивановская область

Омская область

Владимирская область

Костромская область

Вологодская область

Челябинская область

Коми республика

Было бы, конечно, интересно с цифрами роста этот список посмотреть.

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Пресс-релиз ВымпелКом на сайте компании

В целом, несмотря на приведенные выше цифры роста числа и объемов голосовых вызовов, связанный с вынужденным затворничеством, голосовой трафик все более уходит в мессенджеры. Нетрудно убедиться, что среди соответствующих приложений нет ни одного продукта, разработанного в России, кроме Telegram, который российские операторы все еще стесняются упоминать в своей статистике и пресс-релизах. Печальный результат, учитывая, как любят у нас говорить о высоком уровне развития IT и программирования в стране.

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теги: Билайн ВымпелКом тренды антикризис