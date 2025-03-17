Микроэлектроника: Производители NAND flash собираются повышать цены

17.03.2025, MForum.ru

В апреле 2025 года, как ожидается, вырастут ценники на продукцию ведущих в мире производителей NAND flash памяти – это сделают, в частности, американский Micron и корейские Samsung и SK Hynix. Более удивительно, что и китайская YMTC, возможно, последует их примеру. Речь идет о двузначном повышении (более, чем на 10%).

Это не случайные колебания цен на рынке, а, в значительной степени, результат сознательного сокращения объемов производства чипов памяти основными ее производителями. Впрочем, есть и другие причины – сократились запасы у производителей смартфонов, востребованность памяти разогревает также рост спроса на приложения ИИ.

по материалам TrendForce

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теги: тренды цены память NAND flash

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