Акции: Билайн предлагает "рабочие места, как сервис"

MForum.ru
31.03.2020,
Билайн предлагает пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы сотрудников. Решение адресовано бизнесам любого масштаба и призвано решить две основные задачи: снизить риски утечки информации и не допустить падения производительности работников, переведенных на удаленную работу.
Билайн начал предлагать различные антикризисные меры, еще в начале марта, когда стало понятно, что эпидемия короновируса это не "всего лишь насморк". В развитие комплека мер, компания приготовила пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по принципу WorkPlace-as-a-Service (WaaS).
Эти решения давно отработаны в Билайн, где они внедрены еще в 2016 году и с тех пор постоянно совершенствуются. На сегодняшний день несколько тысяч сотрудников компании работают удаленно, используя решения BeeFREE. В настоящее время, более 90% сотрудников back-office функций компании работают удаленно на постоянной основе, укрепляя режим социального дистанцирования. В ближайшее время, если в развитии эпидемиологической ситуации не наступит улучшений, на удаленку могут быть переведены все сотрудники офисов компании. Билайн делится своим опытом организации удаленной работы на странице https://beefree.team/
Пакет BeeFree WorkPlace-as-a-Service интегрирует опыт Билайн в организации дистанционной работы сотрудников компании. Удаленные рабочие места построены на базе использования такой платформы как VDI (Virtual Desktop Infrastructure), голосовая связи обеспечивается комбинацией Облачной АТС и FMTN для объединения мобильных и офисных телефонов в единую сеть. Также в комплект входят: Мониторинг удаленно работающего персонала, Мобильный VPN, Видео- и Аудиоконференции, Microsoft Teams и Office 365, «Мобильное предприятие» для малого бизнеса.
Тем, кто начинает пользоваться пакетом решений BeeFREE компания Билайн обещает консалтинг по удаленной работе, использованию, необходимыми настройкам пакета, организует обучение сотрудников работе с решениями пакета. Все это должно сократить время, необходимое на переобучение и подготовку сотрудников предприятий, переводящих сотрудников на удаленную работу.
Из Билайн сообщают, что за организацией удаленных рабочих мест чаще обращаются предприятия крупного и среднего бизнеса. Между тем, такие базовые решения, как Облачная АТС, Мобильное предприятие и Единый мониторинг подходят и для малых предприятий. Сейчас есть хорошая возможность начать ими пользоваться, благодаря 30-дневному промо периоду, не требующему выплат абонентской платы.
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Пресс-релиз Билайн на сайте компании
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теги: акции услуги Билайн ВымпелКом B2B антикризис удаленная работа BeeFREE
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