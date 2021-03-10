Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области

10.03.2021, MForum.ru

Билайн в 2020 году в Калининградской области оператор построил новые базовые станции в Калининграде, Светлогорске и Пионерском, а также в Гусевском, Черняховском и Славском районах. Кроме постройки новых базовых станций Билайн обновил устаревшее оборудование и провел рефарминг - расширил полосу частот диапазона 1800. В результате скорости у клиентов в сети 4G выросли в среднем на 50%. Средний объем скачивания - порядка 20 ГБ на абонента Билайн в Калининграде в месяц в 2020 году, +36% год к году.

В 2020 году Билайн также расширил географию предоставления услуг скоростного домашнего интернета в Калининграде. За год услуги проводного интернета и интерактивного ТВ стали доступны еще для 7000 домохозяйств. Теперь в 124 тысяч домохозяйств Калининграда есть техническая возможность для подключения к ШПД Билайн.

«В 2021 году мы продолжим инвестировать в развитие сети в Калининградской области, в планах - увеличить покрытие 4G на 20%, повысить надежность сети и скорость реакции на запросы клиентов. Проведем работу с розничной сетью, сделаем ее доступнее. И предложим специально разработанные для Калининграда и области тарифы и акции», - комментирует директор Калининградского отделения Билайн Наталья Чухлеба.

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теги: телеком Калининградская область Билайн Вымпелком развитие сети