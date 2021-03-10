Развитие сетей: Билайн рассказал о развитии сети в Калининградской области

MForum.ru
10.03.2021,
Билайн в 2020 году в Калининградской области оператор построил новые базовые станции в Калининграде, Светлогорске и Пионерском, а также в Гусевском, Черняховском и Славском районах. Кроме постройки новых базовых станций Билайн обновил устаревшее оборудование и провел рефарминг - расширил полосу частот диапазона 1800. В результате скорости у клиентов в сети 4G выросли в среднем на 50%. Средний объем скачивания - порядка 20 ГБ на абонента Билайн в Калининграде в месяц в 2020 году, +36% год к году.
В 2020 году Билайн также расширил географию предоставления услуг скоростного домашнего интернета в Калининграде. За год услуги проводного интернета и интерактивного ТВ стали доступны еще для 7000 домохозяйств. Теперь в 124 тысяч домохозяйств Калининграда есть техническая возможность для подключения к ШПД Билайн.
«В 2021 году мы продолжим инвестировать в развитие сети в Калининградской области, в планах - увеличить покрытие 4G на 20%, повысить надежность сети и скорость реакции на запросы клиентов. Проведем работу с розничной сетью, сделаем ее доступнее. И предложим специально разработанные для Калининграда и области тарифы и акции», - комментирует директор Калининградского отделения Билайн Наталья Чухлеба.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком Калининградская область Билайн Вымпелком развитие сети
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] VoLTE в России / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Телеком: Планы ГКРЧ в отношении частот 5G миллиметрового диапазона / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 представлен официально / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Lenovo с 16 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5a представят 11 июня / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Moto G10 Power с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F19 Pro и Pro + 5G представлены официально / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: HMD Global может сменить принцип наименований смартфонов Nokia / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON GT представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Maх представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10 представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo S9 5G и S9e 5G представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Meizu 18 и 18 Pro представлены официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT – самый доступный игровой смартфон со Snapdragon 888 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Red Magic 6 получит инновационную технологию работы с памятью / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Realme C21 представят 5 марта / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung работает над Galaxy S21 FE / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 10 Pro / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Под брендом Motorola будет представлено 3 модели смарт-часов / MForum.ru
01.03. [Новинки] Слухи: Появились данные о Samsung Galaxy Xcover 5 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Blackview BV6600 с АКБ 8500 мАч оценили в $130 / MForum.ru