Развитие сетей: Билайн в Калининградской области - к интернету подключены 127 фельдшерско-акушерских пунктов

MForum.ru
04.06.2025,
В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) к интернету. ВымпелКом выступил технологическим партнером, решение предоставлено на базе сервиса Multisim. Резервирование.
Подключение ФАП-ов к интернету - один из шагов, необходимых для цифровизации регионального здравоохранения. Это позволит пересылать результаты исследований, работать с медицинскими информационными системами, формировать отчеты.
Предоставленное оператором беспроводное решение позволяет обеспечить интернет-соединение в ситуациях, когда нет возможности протянуть ВОЛС, либо для резервирования проводного подключения. В каждом ФАП установлен LTE-маршрутизатор, 2 антенны, необходимая кабельная разводка. В маршрутизатор установлено несколько SIM-карт разных операторов. Если основной канал перестает работать, система автоматически переходит на использование радиоканала.
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:
«Связь в медицине — это не просто инфраструктура, а вопрос жизни, особенно в небольших населенных пунктах. Наша задача — делать технологии доступными, простыми в использовании и готовыми к работе в любых условиях. Подключение ФАПов в Калининградской области — хороший практический пример того, как решения Билайна позволяют системе здравоохранения работать устойчиво и эффективно».
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теги: Билайн Вымпелком цифровизация резервирование Калининградская область
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