Тренды: Близость к Европе больше не козырь для производителей электроники

11.03.2024, MForum.ru

Для предприятий Калининградской области усложнилась логистика поставок материалов, компонентов и готовой продукции - остался только медленный и дорогой морской путь. Тем, кто был ориентирован на экспорт, сейчас приходится задумываться о закрытии бизнеса или его перемещении на "материк", либо, как минимум, пытаться искать покупателей внутри России, рассказывает КоммерсантЪ.

В полной мере изменение геополитической ситуации и логистические проблемы отразилось на предприятиях Калининградской области, занимающихся электронным и микроэлектронным производством. Пример тому компания "Телебалт" (ООО "Телебалт Т"). Она еще в 2022 году остановила сборку в Калининграде телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba и т.п. Сообщается, что в 2024 году компания планирует запустить производство электронной продукции в Ленобласти, но пока это сделано.

В Калининградской области действуют и другие предприятия по контрактной сборке электроники. Логистические проблемы наверняка коснулись холдинга GS Group, занимающегося сборкой электронных устройств, производством светодиодного освещения, а также разработкой, корпусированием и тестированием микроэлектронной продукции. Впрочем, здесь, похоже, к сложностям адаптируются. Во всяком случае, о закрытии никто не говорит, напротив, в 2023 году компания планировала вложить до 3.5 млрд рублей в новое контрактное производство, где будут собирать телефоны отечественных брендов, планшеты и ноутбуки с мощностью до 30 тысяч устройств в месяц.

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