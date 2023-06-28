Производство электроники: GS Group построит контрактное производство смартфонов

28.06.2023, MForum.ru

Компания планирует вложить 3.5 млрд рублей в завод, который будет разрабатывать и собирать телефоны различных отечественных брендов под заказ, узнали «Ведомости». Такие производства называют ODM (Original Design Manufacturer). Кроме того, на этом заводе будут собирать ноутбуки и планшеты. Запуск планируется еще до конца 2023 года. Мощность производства составит до 30 тысяч устройств ежемесячно.

Первые образцы устройств, выпущенных в Гусеве на мощностях Технополис GS, компания рассчитывает показать на выставке Иннопром в Екатеринбурге в июле 2023 года.

Желающих производить устройства под собственными брендами, скорее всего, найдется немало (будет зависеть от ценника), прежде всего, это могут быть компании, которые уже пробовали выпускать устройства под собственным брендом, но на зарубежных контрактных мощностях - вспомним «Сбердевайсы». Это может заинтересовать операторов сотовой связи, прежде всего, Ростелеком с его собственной мобильной ОС «Аврора».

Свою сборку смартфонов в России налаживают и конкуренты. Можно вспомнить те же Аквариус и F+ tech, есть и другие. Но это не ODM. По части вычислительной техники у GS Group есть и прямой конкурент - Рикор Электроникс из Арзамаса предлагает услуги ODM-производства планшетов, ноутбуков и другой вычислительной техники.

Какие перспективы у ODM-бизнеса GS-Group ?

Многое зависит от цен на логистику и закупку компонентов, от их качества. Объем производства - пограничный, это еще не миллионные тиражи, но уже и не мелкая серия. Поэтому разница в цене с контрактным производством за рубежом не будет драматичной. Но по сравнению с зарубежными изделиями, выпускающимися большими сериями, разница все же будет. Тем не менее, это вполне жизнеспособный проект, заказчики на выпуск смартфонов на мощностях GS Group, вероятно, найдутся.

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теги: производство электроники ODM GS Group

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