Микроэлектроника: Samsung бьется за получение заказов на пластины 2 нм от Nvidia и Qualcomm

18.08.2025,
Сообщается, что контрактное производство Samsung Electronics приближается к финальной стадии оценки своего техпроцесса 2нм GAA компаниями Nvidia и Qualcomm. Для компании весьма важно получить заказы флагманов рынка на чипы следующего поколения. Поскольку выход годных по техпроцессу 3нм GAA продолжает стабилизироваться, компания активизирует усилия по привлечению клиентов к своим возможностям в области 2нм. Об этом сообщает MSN.
Samsung первой внедрила передовую технологию GAA в массовое производство в рамках своего процесса 3нм, но столкнулась с дефицитом заказов из-за нестабильности показателя выхода годных и сложностей с созданием изделий, предназначенных для высокопроизводительных сценариев.
Сейчас в Samsung производят чипы Exynos 2600 в больших объемах, стараясь добиться роста выхода годных. Текущий показатель выхода годных для процесса 3нм GAA недавно превысил 60%, а для 2нм по слухам превышает 40%.
Хотя Qualcomm и Nvidia также работают с TSMC над производством 2-нм продукции, отраслевые аналитики предполагают, что обе компании готовятся к сотрудничеству с Samsung для диверсификации своих производственных возможностей. Qualcomm планирует производить прикладные процессоры Snapdragon (AP), а Nvidia сотрудничает с Samsung над наращиванием производства графических процессоров.
Геополитические риски продолжают расти и мировые технологические гиганты более не могут позволить себе полагаться исключительно на TSMC – необходима альтернатива и, кроме Samsung, искать ее больше негде.
TSMC все больше зарабатывает на передовых технологиях, 22% ее выручки приходится на процессы 3нм и 2нм, причем спрос на 2нм больше, чем на 3нм.
TSMC планирует производить 2нм чипы как на Тайване, так и на своей фабрике в Аризоне (США). Компания уже начала массовое производство процессоров для Apple и будет производить ИИ-ускорители AMD следующего поколения на заводе в Аризоне. Сообщается, что выход годных изделий TSMC по технологии 2нм составляет более 60%.
