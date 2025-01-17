Микроэлектроника: TSMC отказала Samsung в производстве процессоров Exynos?

17.01.2025, MForum.ru

В ноябре мы обсуждали слухи о том, что Samsung обратился в TSMC с просьбой о размещении у конкурента производства чипов Exynos. Такое желание компании связывалось с недостаточным процентом выхода годных техпроцесса 3нм GAA (SF3E-3GAE), который достигал 50-60%. Производительность техпроцесса 3нм Samsung 2-го поколения (SF3-3GAP) составляет 20%, что менее трети от целевого показателя.

Сейчас появились слухи о том, что договориться не удалось, что TSMC отклонила сделку по производству чипсетов Exynos от Samsung. Если эти слухи не безосновательны, то такое решение TSMC скорее всего обусловлено тем, что тайваньская компания воздерживается от любых рисков, которые могут привести к утечке ее технологических достижений в области System LSI.

Есть и другие причины – ключевые клиенты TSMC, то есть Apple, Qualcomm и MediaTek, не заинтересованы, чтобы Samsung получила ранний доступ к процессорам 3нм.

Между тем, Apple уже работает над переходом к пользованию техпроцессом 2нм. А Qualcomm в 2025 году перейдет к использованию 3нм.

По материалам SammyFans

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теги: микроэлектроника TSMC

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