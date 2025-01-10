Микроэлектроника: По данным SEMI, в 2025 году в мире планируется запуск строительства 18 новых фабрик

10.01.2025, MForum.ru

Из них – 3 ориентированы на пластины 200 мм, 15 – на пластины 300 мм. Запуски производства на этих фабах планируются в период 2026-2027.

Если говорить о региональном распределении, то в Америке запланировано начать стройку 4 фабрик, в Японии – 4, в Китае – 3, в Европе и на Ближнем востоке еще 3 (совокупно), на Тайване – 2, в Юго-Восточной Азии – 1, в Южной Корее – 1.

В отчете Ассоциации SEMI World Fab Forecast за 4q2024, охватывающем период 2023-2025 год, показано, что мировая полупроводниковая промышленность планирует запустить за этот период 97 новых крупносерийных фабов.

В 2024 году было начато производство на 48 фабах по всему миру, в 2025 году планируется запуск производства еще на 32 предприятиях. Они будут работать с пластинами от 50 до 300 мм.

Прогнозируется дальнейшее наращивание производственных мощностей. Совокупный объем производства пластин в 2025 году оценивается на уровне 33,6 млн пластин в месяц (пвм), а среднегодовые темпы роста – в 6,6%. Необходимость в росте производственных мощностей диктуется трендами на растущую востребованность высокопроизводительных вычислений (HPC) и растущим проникновением генеративного ИИ в периферийные устройства.

Полупроводниковая промышленность растет, реагируя на спрос на LLM, особенно это касается расширения мощностей производств 7нм и ниже, которые, как ожидается, покажут рост в 16%, что эквивалентно годовому росту производства на 300 тысяч пластин в месяц до совокупных 2.2 млн пвм в 2025 году.

На процессы влияет ориентация Китая на локализацию производства, рост потребностей в чипах автоиндустрии, приложений IoT. В результате «мейнстримовые» техпроцессы от 8нм до 45нм, как ожидается, покажут прирост объемов производства в 6%, что обеспечит в 2025 году превышение порога в 15 млн пвм.

Производство по зрелым технологиям (от 50нм и более) будет расширяться, но, как ожидается, более скромными темпами, отражая низкие темпы восстановления рынка. Как ожидается, этот сегмент будет расти со скоростью 5% и достигнет 14 млн пвм в 2025 году.

Контрактное производство продолжит рост

Контрактные производители, как ожидается, останутся лидерами по объемам закупок производственного оборудования. Контрактный сегмент, как ожидается, покажет рост на 10,9% год к году, его мощности вырастут с 11,3 млн пвм в 2024 году до 12,6 млн пвм в 2025 году.

Производственные мощности рынка памяти - тоже рост

Сегмент производства памяти демонстрирует измеримый рост объемов производства, но небольшой – 3.5% в 2024 году и 2.9% в 2025 году. Тем не менее, заметный спрос на решения GenAI стимулирует к рост и этот рынок. HBM-память особенно востребована.

Сегмент производства памяти DRAM испытывает рост примерно в 7% год к году и покажет рост в 4.5 млн пвм в 2025 году.

Установленные производственные мощности 3D NAND, как ожидается, покажут рост на 5% до 3.7 млн пвм в 2025 году.

По материалам SEMI

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теги: микроэлектроника производственные мощности прогнозы оценки

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