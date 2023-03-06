Микроэлектроника: TSMC хотела бы нанять в 2023 году порядка 6 тысяч инженеров

06.03.2023, MForum.ru

Средняя зарплата инженеров со степенью магистра составит от 2 млн тайваньских долларов в год, сообщает Taiwan News. По нашему - это 4,93 млн рублей в год.

Компания ищет не только инженеров со степенью магистра, но также бакалавров и докторов в области электротехники или программного обеспечения.

Любопытная инициатива, учитывая, что она проходит на фоне заметного спада спроса на многие виды микроэлектронной продукции. Понятно, что TSMC, как лидер отрасли и как контрактное производство, менее других страдает от кризиса и, что называется, может себе позволить. У компании в 2022 года насчитывалось 61 777 сотрудников, что на 7 584 человека больше, чем годом ранее. Так что планы выглядят вполне реалистичными. А вот зарплаты, наверное, могут кого-нибудь заставить позавидовать.

В 2022 году средняя зарплата сотрудника TSMC составляла 3,17 млн тайваньских долларов в год (+28,9% год к году). В рублях это почти 8 млн в год. Такой рост зарплат - мера до какой-то степени вынужденная, известно, что в условиях дефицита кадров материковый Китай старается привлечь специалистов из соседних стран, предлагая им весьма щедрые выплаты. Предприятиям, чтобы удержать ценные кадры, приходится прилагать немалые усилия, причем высокая денежная компенсация, это только часть этих усилий.

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теги: микроэлектроника TSMC кадры компенсации зарплаты

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