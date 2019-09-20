Телеком: Планы ГКРЧ в отношении частот 5G миллиметрового диапазона

20.09.2019, MForum.ru

В CNews узнали о планах ГКРЧ в отношении частот для 5G. Читаем текст по ссылке, а я кратко изложу суть. Речь идет о повестки заседания, назначенного на 14 октября. Помним, что в ГКРЧ любят откладывать заседания.

1. Частоты могут выставить на аукцион в начале 2020 года.

2. Пока что речь только о миллиметровом диапазоне. Который годится только для создания хот-спотов, но не годится для организации сплошного покрытия. Поэтому пока что речь о полумере или полушаге к 5G.

3. Пока что речь о полосе 25,25-27,5 ГГц. Это урезанный band 258 (24.25-27.50 ГГц). В Европе, напомню, самым распространенным будет более широкий диапазон band 257 (26.50-29.50 ГГц).

4. Полосу разобьют на 11 лотов (9 * 200 МГц, 1 * 300 МГц и 1 * 150 МГц).

5. У одного оператора максимально не должно оказаться более 850 МГц. Интересно, Ростелеком и Tele2 будут участвовать в аукционе как одно лицо (более-менее честно), или как два отдельных участника (что будет жульничеством)? Не удивлюсь, если по итогам аукциона именно у этих компаний соберется самый большой суммарный пул частот. Хорошо бы, в связи с этим, ограничить число участников аукциона четырьмя существующими операторами: МТС, МегаФон, Билайн и Tele2, ограничив выделяемые полосы "в одни руки" на уровне 400 МГц или 600 МГц.

6. В ГКРЧ планируют отметить, что и в диапазоне 4.4-4.99 (b79), и в диапазоне 25,25-27,5 ГГц (b258) доступные полосы частот ограничивают возможное число операторов. Минимально необходимым диапазоном в ГКРЧ считают необходимым признать 50 МГц для диапазонов от 1 ГГц до 6 ГГц, то есть применительно к b77, b78, b79 и другим; а в диапазоне b258 таковым предлагается считать 200 МГц. Двести это слишком мало, на самом деле, с такой полосой делать что-либо в миллиметровом диапазоне экономически мало интересно. Нужно дробить не менее, чем по 400 МГц на нос.

7. Что касается диапазонов sub6, то как бы в итоге не оказалось, что под тему "мало частот, чтобы их можно было дробить", постараются выдать их "колхозу", в котором намерен рулить Ростелеком. Вероятность лоббирования интересов Ростелекома со стороны ГКРЧ/Минцифраза оцениваю как высокую. Впрочем, о распределении с аукциона частот диапазона sub6 пока что, увы, речь вообще не идет.

8. Роскомнадзору поручат проведение частотного аукциона по распределению частот b258, в срок не позднее конца 1q2020. Почему не Минцифразу?

9. Частоты будут распределять без защитных интервалов. Операторы должны будут сами мучаться решать проблему исключения взаимных помех.

10. На фоне всех неприятных новостей, особенно досадной, но вполне предсказуемой, выглядит информация о том, что частоты миллиметрового диапазона выделят в режиме СИ, то есть операторам придется обеспечить совместимость своих сетей с наземными станциями Роскосмоса, множество из которых работает со спутниками по каналам в Ka- диапазоне (26,5-40 ГГц). Станции эти понатыканы много где: Москве, Мурманске, Самаре, Обнинске (Калужская область), Бердске (Новосибирская область), Железногорске (Красноярский край), Дудинке (Красноярский край), космодроме «Восточный» (Амурская область), поселках Горино (Калининградская область) и Угольные копи (Чукотка), селе Черная речка (Хабаровский край). Соответственно на всех ближних подступах к объектам спутниковой связи Роскосмоса сеть 5G в миллиметровом диапазоне операторам будет сложно эксплуатировать.

11. ГКРЧ планирует поручить Минцифразу провести научно-исследовательские работы с тем, чтобы прикинуть возможности конверсии спектра в следующих диапазонах: 90-862 МГц, 2,3-2,4 ГГц, 2,57-2,62 ГГц, 3,4-4,2 ГГц, 4,4-5 ГГц, 5,57-5,67 ГГц, 6,425-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц, 14,5-15,35 ГГц и 24,25-29,5 ГГц. Когда это произойдет и сколько времени займет вряд ли кто-то сейчас готов сказать. Быстрым этот процесс не будет.

12. Выделение операторам полос частот шириной в сотни МГц должно сопровождаться снижением нормативов по оплате за пользование частотами (с соответствующим изменением существующей методики расчета стоимости). Действующие расценки возможно годились при нарезке спектра на полосы по 10 МГц, но являются запретительно высокими, когда речь идет о полосах на порядок более широких.

13. Спорной является концепция выделения частот под 5G тем участникам рынка, у которых нет действующих сетей LTE. Учитывая, что речь идет пока что о сетях NSA, наличие подстилающей сети LTE это обязательное условие для развертывания сети 5G. Логичным было бы, как я уже отмечал в п.6, ограничить число участников аукциона операторами "большой четверки", тогда частоты не оказались бы раздробленными на слишком мелкие фрагменты.

Подводя итоги. Процесс "регулирования" и подготовки к выдаче частот 5G в России вроде бы как идет, но идет настолько вяло, что отставание от стран, где услугами 5G пользуются уже миллионы абонентов, будет нарастать, как будет нарастать число таких стран. У нас же чиновники продолжат неспешно заниматься подготовкой к принятию решений, которые следовало принять пару лет тому назад или ранее, а операторы - продолжат ждать, когда им высочайше соизволят дать частоты и разрешение на строительство и конверсию. Зато различными "дорожными картами" по построению 5G можно уже завесить немало стен в кабинетах.

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теги: телеком пятое поколение регулирование частоты частотный аукцион