Геоаналитика: ВымпелКом поможет предпринимателям Калининграда помочь найти места концентрации их ЦА

MForum.ru
24.08.2022,
ВымпелКом в лице структурного подразделения билайн бизнес и комитет городского развития и цифровизации Калининграда запустили решение, которое поможет предпринимателям выбрать оптимальные локации для открытия новых точек продаж.
Услуга известная и рынком востребованная. Предоставляется она в виде доступа к веб-интерфейсу, который дает доступ к карте города с данными о плотности и интенсивности клиентского трафика. Лежащие в основе данные - обезличены и агрегированы. Благодаря этому, несложно выбрать перспективную локацию.
По оценкам ВымпелКом, сотовой связью билайн в Калининграде пользуются почти 40% горожан, что создает основу для объективности предлагаемых клиентам данных.
Анализ геоданных учитывает множество параметров и их взаимосвязь. К наиболее важным параметрам относятся:
Как пользоваться интерфейсом?
Скажем, есть идея открыть кофейню в районе Музея янтаря. На карте Геоаналитики выбираем тип отчета "Динамика населения" выбранной территории. Далее вводим запрос - категория интереса "Еда", точка интереса "Кофейня".
Можно будет увидеть, что с учетом трафика и концентрации населения в выбранный период времени территорию посетили 82 763 человек, а также то, что в заданных границах количество аналогичных кофеен достигает 7 штук. Неплохие данные для принятия решения.
Сотрудничество ВымпелКом и комитета городского развития и цифровизации Калининграда идет пока что в пилотном режиме и должно поддержать развитие бизнеса в регионе.
Сервис может помочь не только бизнесу, но и государственным институтам, например, в развитии социальной и туристической инфраструктуры. Геоаналитика помогает анализу транспортной мобильности населения, в частности, можно оценить потребность людей в тех или иных маршрутах общественного транспорта.
Использование карт, диаграмм и графиков помогает вести анализ в удобном формате, сокращая время и повышая объективность принимаемых решений. Этим способом могут пользоваться люди даже далеки от использования аналитических подходов.
В итоге правильный выбор позволяет рассчитывать на оптимизацию бизнес-процессов, минимизацию издержек и рост прибыли.
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»:
«билайн бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».
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теги: билайн-бизнес ВымпелКом геоаналитика услуги Калининградская область B2B
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