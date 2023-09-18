Развитие сетей: Геоаналитика. ВымпелКом проанализировал - откуда прилетали туристы в Астрахань

MForum.ru
18.09.2023,
На основе анализа обезличенных данных, собранных в мае-июле 2023 года, оператор отмечает, что больше всего абонентов прибыло в Астрахань в мае. Основным источником была Москва - 48% прибывших, на втором месте, с огромным отрывом - жители Ленобласти (8%), на третьем (4.5%) - жители Волгоградской области. В Топ-10 вошли также Калмыкия, Дагестан, Краснодарский и Ставропольский край, Саратовская и Нижегородская область, Республика Татарстан. В Астраханскую область многих манит прежде всего рыбалка, а также лотосовые поля. Осенью приезжают охотники.
В аэропорту Астрахани по данным компании пиковые скорости для ее абонентов достигают 100 Мбит/с, даже в часы наибольшей нагрузки скорости скачивания данных не опускаются ниже 35 Мбит/с. За период анализа объем данных в аэропорту достиг почти 30 тысяч ГБ (в среднем - по 10 тысяч ГБ в месяц).
Ранее билайн сообщал о модернизации сети и ускорении мобильного интернета до конца 2023 года в 31 регионе страны. В частности, в Астраханской области проведен рефарминг частот 1800 МГц в пользу сети LTE, что позволило увеличить средние скорости для абонентов, использующих мобильный интернет в аэропорту.
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теги: ВымпелКом билайн развитие сетей
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