Геоаналитика: МТС заметила рост туристического трафика в Омской области

MForum.ru
29.11.2022,
МТС рассказывает о трендах, которые помогла выявить геоаналитическая платформа GeoEffect. С ее помощью оператор анализировал обезличенные данные абонентов на территории Омской области. В летне-осенний период 2022 года число гостей региона выросло на 9% год к году, при этом почти все приезжали в регион на собственном автотранспорте.
В Омскую область в этом году приезжает на треть больше мужчин, чем женщин. В основном - мужчины старше 35 и с доходом выше среднего. Эксперты связывают этот эффект с развитием так называемого промышленного туризма - все больше гостей попадают в регион в ходе экскурсионных туров на омские предприятия.
Деловой характер поездок подтверждает и тот факт, что почти все гости (93%) приезжали в Омскую область и оставались в регионе на 1-2 дня. Чаще всего, это были соседи из Новосибирской области (20%), Красноярского края (10%), Алтайского края (8%), Кемеровской (6%) и Тюменской областей (4.5%).
«С помощью обезличенных больших данных можно получить значительный объем информации о посещающих Омскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуру. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, мы спланировали и улучшили качество связи в популярных туристических локациях – в городе Тара, на озерах Эбейты и Кадал, а также вдоль автодорог на пути к ним», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: МТС геоаналитика Омская область
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