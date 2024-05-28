Развитие сетей: ВымпелКом в Краснодарском крае - масштабный рефарминг частот 2100 МГц дал абонентам новые скорости

28.05.2024, MForum.ru

В 127 населенных пунктах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Белореченск, Тихорецк, Усть-Лабинск, Приморско-Ахтарск, Ейск и Темрюк, Билайн перевел частоты 3G 2100 МГц для использования их сетью LTE. Это обеспечило рост покрытия сети LTE, ее пропускной способности и скоростей, доступных абонентам.

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:

«Современные технологии открывают нам все больше возможностей, это касается и инфраструктуры связи. Каждый год трафик в сетях 2G и 3G существенно снижается, при этом в сети 4G он растет. В прошлом году объем трафика 4G в Краснодарском крае за год вырос более чем на 10 %, стандарт 4G сейчас максимально востребован. Прежде всего, это связано с преимуществами, которые может предоставить в полной мере только сеть 4G: видеозвонки, просмотр видео онлайн в высоком качестве, работа с большими файлами и многое другое. Поэтому мы и передаем в 4G большую часть частотного спектра для улучшения клиентского сервиса. Важно, что остается стандарт 2G, который используется для голосовой связи».

Рост доступных скоростей зависит от населенного пункта, так, в Анапе зафиксировали прирост на 20%, в Тихорецке - на 16%. Чтобы это ощутить, смартфон и сим-карта должны поддерживать стандарт 4G/LTE и соответствующие частотные диапазоны. В настройках стоит выбрать пункт автоматического выбора сети, где в списке перечислено 4G, например: Авто 2G / 3G / 4G.

Ниже - полный список населенных пунктов Краснодарского края, где проведен рефарминг:

Города:

Анапа

Белореченск

Геленджик

Ейск

Сочи

Темрюк

Тихорецк

Усть-Лабинск

А также:

Сочинский городской округ:

село Кепша

поселок Красная Поляна

село Орел-Изумруд

гора Ахун

поселок Магри

поселок Кичмай

поселок Лазаревское

поселок Головинка

поселок Хоста

село Эстосадок

село Солохаул

поселок Уч-Дере

поселок Чемитоквадже

село Пластунка

поселок Красная Воля

поселок Аше

Верхний Юрт

Сергей-Поле

село Каткова Щель

поселок Солоники

село Калиновое Озеро

село Измайловка

поселок Мирный

село Галицино

Олимпийская деревня

Олимпийский парк

село Бестужевское-Верино

село Верхнеякорная Щель

село Верхневеселое

Сочинский Национальный парк

поселок Монастырь

поселок городского типа Нижнеимеретинская Бухта

Мацестинское лесничество

поселок городского типа Совет-Квадже

поселок городского типа Дагомыс

село Высокое

поселок Нижняя Хобза

село Раздольное

село Нижняя Беранда

село Нижняя Шиловка

село Барановка

село Русская Мамайка

село Каштаны

село Богушевка

село Краевско-Армянское

село Черешня

Верхнеармянское Лоо

Краснополянское лесничество

Федеральная территория Сириус (включает Анапу)

Муниципальное образование Анапа:

станица Анапская

поселок Витязево

поселок Супсех

село Сукко

хутор Воскресенский

село Варваровка

хутор Красный

хутор Чембурка

поселок Цыбанобалка

поселок Утриш

хутор Рассвет

Муниципальное образование Геленджик:

хутор Джанхот

село Прасковеевка

село Дивноморское

село Марьина Роща

село Кабардинка

а также

Станица Динская

Динской район, станица Пластуновская

Динской район, село Красносельское

Тихорецкий район поселок Парковый

Тихорецкий район поселок Западный

Усть-Лабинский район станица Некрасовская

Усть-Лабинский район станица Воронежская

Усть-Лабинский район поселок Заречный

--

ВымпелКом, как видим провел в Краснодарском крае объемную работу по рефармингу. Впрочем, российские операторы занимаются этим, что называется, с огоньком, во множестве регионов страны.

Стоит обратить внимание на цифру "более 10%" в отношении роста трафика в 2023 году. Очередное свидетельство того, что рост потребления трафика в сетях мобильной связи существенно замедлился, былых приростов на более 40% за год уже почти не видно.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: ВымпелКом Билайн билайн Краснодарский край рефарминг 2100 развитие сетей

--