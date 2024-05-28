Развитие сетей: ВымпелКом в Краснодарском крае - масштабный рефарминг частот 2100 МГц дал абонентам новые скорости

MForum.ru

Развитие сетей: ВымпелКом в Краснодарском крае - масштабный рефарминг частот 2100 МГц дал абонентам новые скорости

28.05.2024, MForum.ru

В 127 населенных пунктах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Белореченск, Тихорецк, Усть-Лабинск, Приморско-Ахтарск, Ейск и Темрюк, Билайн перевел частоты 3G 2100 МГц для использования их сетью LTE. Это обеспечило рост покрытия сети LTE, ее пропускной способности и скоростей, доступных абонентам.

 

 

Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:

«Современные технологии открывают нам все больше возможностей, это касается и инфраструктуры связи. Каждый год трафик в сетях 2G и 3G существенно снижается, при этом в сети 4G он растет. В прошлом году объем трафика 4G в Краснодарском крае за год вырос более чем на 10 %, стандарт 4G сейчас максимально востребован. Прежде всего, это связано с преимуществами, которые может предоставить в полной мере только сеть 4G: видеозвонки, просмотр видео онлайн в высоком качестве, работа с большими файлами и многое другое. Поэтому мы и передаем в 4G большую часть частотного спектра для улучшения клиентского сервиса. Важно, что остается стандарт 2G, который используется для голосовой связи».

Рост доступных скоростей зависит от населенного пункта, так, в Анапе зафиксировали прирост на 20%, в Тихорецке - на 16%. Чтобы это ощутить, смартфон и сим-карта должны поддерживать стандарт 4G/LTE и соответствующие частотные диапазоны. В настройках стоит выбрать пункт автоматического выбора сети, где в списке перечислено 4G, например: Авто 2G / 3G / 4G.

Ниже - полный список населенных пунктов Краснодарского края, где проведен рефарминг:

Города:

  • Анапа
  • Белореченск
  • Геленджик
  • Ейск
  • Сочи
  • Темрюк
  • Тихорецк
  • Усть-Лабинск

А также:

Сочинский городской округ:

  • село Кепша
  • поселок Красная Поляна
  • село Орел-Изумруд
  • гора Ахун
  • поселок Магри
  • поселок Кичмай
  • поселок Лазаревское
  • поселок Головинка
  • поселок Хоста
  • село Эстосадок
  • село Солохаул
  • поселок Уч-Дере
  • поселок Чемитоквадже
  • село Пластунка
  • поселок Красная Воля
  • поселок Аше
  • Верхний Юрт
  • Сергей-Поле
  • село Каткова Щель
  • поселок Солоники
  • село Калиновое Озеро
  • село Измайловка
  • поселок Мирный
  • село Галицино
  • Олимпийская деревня
  • Олимпийский парк
  • село Бестужевское-Верино
  • село Верхнеякорная Щель
  • село Верхневеселое
  • Сочинский Национальный парк
  • поселок Монастырь
  • поселок городского типа Нижнеимеретинская Бухта
  • Мацестинское лесничество
  • поселок городского типа Совет-Квадже
  • поселок городского типа Дагомыс
  • село Высокое
  • поселок Нижняя Хобза
  • село Раздольное
  • село Нижняя Беранда
  • село Нижняя Шиловка
  • село Барановка
  • село Русская Мамайка
  • село Каштаны
  • село Богушевка
  • село Краевско-Армянское
  • село Черешня
  • Верхнеармянское Лоо
  • Краснополянское лесничество

Федеральная территория Сириус (включает Анапу)

Муниципальное образование Анапа:

  • станица Анапская
  • поселок Витязево
  • поселок Супсех
  • село Сукко
  • хутор Воскресенский
  • село Варваровка
  • хутор Красный
  • хутор Чембурка
  • поселок Цыбанобалка
  • поселок Утриш
  • хутор Рассвет

Муниципальное образование Геленджик:

  • хутор Джанхот
  • село Прасковеевка
  • село Дивноморское
  • село Марьина Роща
  • село Кабардинка

а также

  • Станица Динская
  • Динской район, станица Пластуновская
  • Динской район, село Красносельское
  • Тихорецкий район поселок Парковый
  • Тихорецкий район поселок Западный
  • Усть-Лабинский район станица Некрасовская
  • Усть-Лабинский район станица Воронежская
  • Усть-Лабинский район поселок Заречный

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ВымпелКом, как видим провел в Краснодарском крае объемную работу по рефармингу. Впрочем, российские операторы занимаются этим, что называется, с огоньком, во множестве регионов страны.

Стоит обратить внимание на цифру "более 10%" в отношении роста трафика в 2023 году. Очередное свидетельство того, что рост потребления трафика в сетях мобильной связи существенно замедлился, былых приростов на более 40% за год уже почти не видно.

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теги: ВымпелКом Билайн билайн Краснодарский край рефарминг 2100 развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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