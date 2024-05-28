Развитие сетей: ВымпелКом в Краснодарском крае - масштабный рефарминг частот 2100 МГц дал абонентам новые скорости

MForum.ru
28.05.2024,
В 127 населенных пунктах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Белореченск, Тихорецк, Усть-Лабинск, Приморско-Ахтарск, Ейск и Темрюк, Билайн перевел частоты 3G 2100 МГц для использования их сетью LTE. Это обеспечило рост покрытия сети LTE, ее пропускной способности и скоростей, доступных абонентам.
Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:
«Современные технологии открывают нам все больше возможностей, это касается и инфраструктуры связи. Каждый год трафик в сетях 2G и 3G существенно снижается, при этом в сети 4G он растет. В прошлом году объем трафика 4G в Краснодарском крае за год вырос более чем на 10 %, стандарт 4G сейчас максимально востребован. Прежде всего, это связано с преимуществами, которые может предоставить в полной мере только сеть 4G: видеозвонки, просмотр видео онлайн в высоком качестве, работа с большими файлами и многое другое. Поэтому мы и передаем в 4G большую часть частотного спектра для улучшения клиентского сервиса. Важно, что остается стандарт 2G, который используется для голосовой связи».
Рост доступных скоростей зависит от населенного пункта, так, в Анапе зафиксировали прирост на 20%, в Тихорецке - на 16%. Чтобы это ощутить, смартфон и сим-карта должны поддерживать стандарт 4G/LTE и соответствующие частотные диапазоны. В настройках стоит выбрать пункт автоматического выбора сети, где в списке перечислено 4G, например: Авто 2G / 3G / 4G.
Ниже - полный список населенных пунктов Краснодарского края, где проведен рефарминг:
Города:
А также:
Сочинский городской округ:
Федеральная территория Сириус (включает Анапу)
Муниципальное образование Анапа:
Муниципальное образование Геленджик:
а также
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ВымпелКом, как видим провел в Краснодарском крае объемную работу по рефармингу. Впрочем, российские операторы занимаются этим, что называется, с огоньком, во множестве регионов страны.
Стоит обратить внимание на цифру "более 10%" в отношении роста трафика в 2023 году. Очередное свидетельство того, что рост потребления трафика в сетях мобильной связи существенно замедлился, былых приростов на более 40% за год уже почти не видно.
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теги: ВымпелКом Билайн билайн Краснодарский край рефарминг 2100 развитие сетей
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