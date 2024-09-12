Развитие сетей: Билайн в Краснодарском крае - частоты 2100 МГц добавились к ресурсам сети 4G/LTE

MForum.ru
12.09.2024,
В Краснодаре Билайн переиспользовал частоты 2100 МГц, которые до недавнего времени использовались сетью 3G, в слое 4G. Рефарминг частот позволил нарастить скорости скачивания данных почти на четверть, утверждает оператор. Мобильный интернет стал более доступным и надежным.
Директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько:
«Каждый год контент становится все «тяжелее», что ведет к росту трафика в сетях 4G. Также через эту сеть благодаря технологии VoLTE проходит все больше голосовых вызовов. Например, в первом полугодии 2024 года уже 80% клиентов билайн в Краснодаре звонили через 4G. В то же время, голосовой и интернет трафик в сети 3G существенно снижается. Поэтому для улучшения клиентского сервиса мы передаем из нее весь частотный спектр в 4G. Для клиентов с телефонами без поддержки мобильного интернета остается работать стандарт 2G».
Чтобы воспользоваться обновленной сетью необходимо проверить включен ли в смартфоне стандарт 4G, а также, при необходимости, заменить сим-карту, если она не поддерживает стандарт LTE/4G.
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теги: ВымпелКом Билайн билайн Краснодарский край развитие сетей
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