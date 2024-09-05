Развитие сетей: МегаФон в Краснодарском крае - улучшена сеть в Новороссийске

MForum.ru
05.09.2024,
Инженеры МегаФон построили дополнительную инфраструктуры сети сотовой связи в Новороссийске. Улучшения стали доступны более 340 тысячам жителей Новороссийска, - утверждает оператор, а доступные скорости мобильной передачи данных выросли на 30%.
В частности, новые телеком-объекты появились в прогулочной зоне и в восточном районе города, например, на набережной адмирала Серебрякова вдоль западной части Цемесской бухты. За год потребление интернет-трафика здесь выросло в 1.5 раза.
«Согласно исследованию big data, за последние два месяца в портовом городе побывало на 22 % больше наших абонентов из других регионов страны, чем за тот же период годом ранее. Мы продолжаем развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки абоненты с комфортом пользовались цифровыми услугами. Сегодня максимальная скорость передачи данных в Новороссийске достигает 150 Мбит/с», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
Апгрейд сети коснулся и территории близ Новороссийска в СНТ «Надежда», в зоне улучшенного покрытия - участок федеральной автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский.
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теги: МегаФон развитие сетей Краснодарский край
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