Аналитика паттернов: Каждый десятый путешественник в минувшие выходные посетил Санкт-Петербург - геоаналитика МТС

01.03.2023, MForum.ru

Операторские сервисы геоаналитики позволяют наблюдать за туристическими потоками по всей стране. Данные, которыми делятся МТС, MTC Travel и Bronevik.com показывают, что Санкт-Петербург - наиболее востребованное из внутрироссийских направлений. Во всяком случае, на минувших "длинных выходных" в конце февраля, более 10% всех, кто выезжал из домашнего региона, побывал в Санкт-Петербурге. Особенно популярно это направление у москвичей, каждый третий из этих путешественников прибыл в северную столицу из Московского региона, на втором месте с долей в 5% - жители Псковской области, на третьем, с 4% - туристы из Краснодарского края.

Больше туристов набрал только Московский регион - 14% бронирований. Сочи и Казань заметно уступают - по 4% бронирований.

Средняя стоимость номера в отеле Петербурга в даты длинных выходных составила 3 400 рублей в сутки, на тысячу рублей дешевле, чем в среднем по Ленобласти - делятся данными MTC Travel и Bronevik.com. Выбор путешествующих приходится прежде всего на бюджетные варианты - 28% выбрали на категорию "без звезд", средняя стоимость ночевки - 1 700 рублей. В Ленобласти основные бронирования (21%) пришлись на трехзвездные отели со средней ценой за ночь около 2 700 рублей. Пятизвездочные отели в Санкт-Петербурге бронировали только 3% приезжающих, в области - 8%.

Чаще всего туристы выбирали горнолыжные курорты Санкт-Петербурга и области. Число посетителей комплексов Туутари-парк, Охта-пар и Игора выросло на 10% год к году. Почти 60% аудитории составила молодежь в возрасте 20-35 лет. Пятерку популярных курортов дополняют Красное озеро и Золотая долина.

В выходные около 25% всех туристов Санкт-Петербурга по данным МТС побывали на Елагином острове и в Петропавловской крепости.

пресс-релиз МТС

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теги: геоаналитика аналитика паттернов МТС

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