Услуги B2G: МегаФон поможет созданию туристического кластера в Мурманской области

MForum.ru
22.11.2022,
МегаФон предоставил аналитические данные для развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. МегаФон проанализировал передвижения жителей и гостей региона решениями "Цифровой туризм" и "Аналитика городской среды". На основе этих данных правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов модернизации дорог.
Решение "Аналитика городской среды" позволяет оценить ежедневные перемещения потоков жителей, визуализовать потребности города в транспортной инфраструктуре. На этой объективной основе можно строить программу оптимизации инфраструктуры. МегаФон также оценил туристические потоки в регионе с помощью сервиса "Цифровой туризм". Это позволило создать "цифровой портрет" путешественника, его поведенческий профиль, выявлены популярные локации. На основе собранных данных, было принято решение развивать новый туристический кластер на побережье Баренцова моря - вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий - Валла Тунтури.
«Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе создают новые продукты, улучшают качество предлагаемых услуг, увеличивают прибыль и снижают издержки. Региональные власти - развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру. Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются и мы рады, что теперь наши решения успешно применяются в Мурманской области, помогая делать городскую среду удобной и доступной для всех», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.
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теги: МегаФон услуги геоаналитика туризм B2G Мурманская область
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