Геоаналитика: Летом 2022 года в Томске заметили рост туристического потока

04.10.2022, MForum.ru

МТС с использованием геоаналитической платформы GeoEffect провела анализ туристических потоков на территории Томской области. За лето 2022 года количество гостей региона выросло на 15% год к году. Практически все туристы, 99%, приехали на собственном автотранспорте и оставались в регионе 1-2 дня.



Photo by Nina Toporkova on Unsplash

Приезжали в основном из соседних регионов Сибири - Новосибирской области, 28%, Красноярского края (15%), Алтайского края (13%), а также Кемеровской (10%) и Омской областей (5%). Основная категория приезжих - мужчины в возрасте от 35 до 44 лет с уровнем дохода выше среднего.

Основной поток приезжих остается в Томске, наиболее посещаемы Воскресенская гора, резные деревянные дома на улицах Белинского и Красноармейской и университетский квартал. Эти объекты посетили две трети туристов, приезжавших летом в Томскую область. Июль - месяц, когда в Томскую область приехало больше всего гостей.

"С помощью обезличенных больших данных можно получить массу информации о посещающих Томскую область туристах и проанализировать ее по сотням параметров. Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах - помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры. МТС уже несколько лет применяет Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из анализа транспортных потоков и активности абонентов, мы планируем строительство сети или открытие салонов", — отметил начальник отдела по работе с корпоративными клиентами МТС в Томской области Александр Барков.

Платформа GeoEffect использует обезличенные данные об абонентах МТС и позволяет принимать управленческие решения на основе данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру. С помощью платформы можно оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей. В МТС отмечают, что это "коробочное решение", позволяющее работать с геоданными даже пользователю без опыта работы c BigData. Платформой по данным МТС пользуются в 46 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую, Свердловскую и Ярославскую область.

пресс-релиз МТС

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теги: телеком геоаналитика МТС GeoEffect