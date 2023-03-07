Развитие сетей: МегаФон развивает сеть в Калининградской области - Матросово

MForum.ru
07.03.2023,
МегаФон запустил сеть LTE в поселке Матросово на берегу Куршского залива - популярное место у любителей рыбалки. В сезон на здешний берег выходят тысячи рыбаков.
<p«В сезон рыболовства в Матросово съезжаются рыбаки со всей страны. Чтобы любители балтийской рыбалки могли всегда быть на связи как на берегу, так и на воде, мы построили новую базовую станцию в поселке. Современные технологии имеют большое значение – они повышают уровень жизни, обеспечивают комфорт и безопасность пользователей. Теперь наши абоненты в локации могут молниеносно делиться с близкими фотографиями своих трофеев и красотами Янтарного края на скорости до 150 Мбит/с», – комментирует директор МегаФона в Калининграде Сергей Лихобабин.
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теги: развитие сетей МегаФон Калининградская область
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