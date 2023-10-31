AdTech: ВымпелКом обеспечил возможность размещения рекламных постов в соцсетях с интеграцией в ОРД

MForum.ru
31.10.2023,
Это направление развивает билайн adtech, подразделение билайн бизнес, для этого создана платформа билайн.ПРОдвижение. Публикация возможна в основных социальных сетях, которые используются в России - в Telegram, ВКонтакте и Одноклассиники. Минимальный бюджет кампании - 10 тысяч рублей (с НДС). Модель тарификации - оплата за показы.
Реклама может размещаться в нескольких форматах:
Тематические каналы объединяют пользователей со схожими интересами. Это позволяет бизнесу коммуницировать с целевой аудиторией, выбирая подходящие для этого сообщения. Такая реклама может быть релевантной, даже полезной для пользователей.
Кроме рекламы в соцсетях, платформа позволяет использовать, например, таргетированные SMS и размещения в цифровой наружной рекламе.
Виктория Ткачук, руководитель по развитию мобильной рекламы билайн adtech:
«Популярность соцсетей дает доступ к большой аудитории, и соответственно, к широкому охвату целевых пользователей. Важно, что пост видят не только абоненты билайн, но и пользователи других операторов связи, являющиеся посетителями и подписчиками данной группы или канала. Доступный стартовый бюджет обеспечивает для бизнеса низкий порог входа в рекламный канал»
По итогам проведенной компании формируется отчет, в котором есть данные, упрощающие оценку эффективности, в частности, количества показов поста, CTR.
Предлагаемые сервисом тематики: Авто и мото, Арт и Искусство, Вакансии, Вакансии в ИТ, Дизайн и интерьер, Для детей, Доска объявлений, Игры, Интересные факты, Киберспорт, Кино и ТВ, Книги и журналы, Красота и здоровье, Кулинария, Лайфхаки, Маркетинг, Мода и лайфстайл, Музыка, Новости, Образование, Питомцы, Психология, Путешествия, Региональные, Семья и дети, Скидки и акции, СНГ, Строительство, Студенческие, Технологии и ИТ, Фан-страницы, Финансы, Фитнес, Хобби, Цитаты и мысли, Юмор и развлечения.
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Adtech - перспективное для операторов сотовой связи направление. Операторы хорошо знают свою аудиторию и имеют возможности для автоматизации проведения рекламных кампаний, что упрощает использование рекламных инструментов для бизнеса. билайн adtech постепенно наращивает ассортимент рекламных возможностей в рамках платформы, на сегодня поддерживаются такие виды продвижения как: таргетирование SMS-рассылок, интернет-реклама, таргетирование PUSH-рассылок, голосовой обзвон, наружная реклама, реклама в соцсетях.
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теги: ВымпелКом билайн adtech соцсети
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