B2B. Тарифы. Акции: Билайн Бизнес предлагает акцию Яркий Микс

MForum.ru
09.03.2021,
Билайн Бизнес предлагает новым клиентам акцию "Яркий Микс" с корпоративной мобильной связью, интернетом для офиса и Облачной АТС. Основная особенность - нет абонентской платы по участвующим в акции номерам. Также можно подключить все необходимые для работы офиса услуги к любому номеру.
Яркий Микс это пакет услуг, в который входят и телефония, и мобильный интернет по тарифам Яркий Бизнеса, а также услуга Интернет 2.0 по технологии vCPE(*).
Установка, подключение, роутер для раздачи Wi-Fi, облачная АТС - все уже внутри стоимости пакета. Плюс уже упомянутая 100% скидка на все тарифные планы по подключенным в рамках акции номерам.
Акция адресована компаниям, которые только выходят на рынок, и хотят создать коммуникационную инфраструктуру по принципу "одно окно". В рамках акции можно подключить 4, 7 или 15 номеров мобильной связи.
Подключиться можно на сайте Билайн Бизнес. Цены на картинке указаны для Москвы, в Санкт-Петербурге "Яркий микс М" обойдется в 2500 руб (с НДС). Пока что предложение будет действовать в 61 регионе страны.
Марина Загородная, Руководитель департамента сегментного маркетинга Билайн Бизнес:
«Сегодня в структуре расходов малого и среднего бизнеса до 15% приходится на связь. При этом максимум расходов предпринимателю приходится нести в самом начале, когда бизнес только становится на ноги. Именно в этот момент мы стараемся поддержать предпринимателей и даем им возможность сэкономить и получить все необходимые решения по выгодной цене. Бизнес может воспользоваться набор услуг с выгодой в 100% на мобильную связь по участвующим в акции номерам. Кроме того, мы уверены, что такое выгодное предложение от одного оператора с единым счетом будет удобно компаниям, так как не нужно будет оплачивать несколько счетов от разных провайдеров. Акция «Яркий Микс» соотносится с нашей стратегической задачей по поддержке малого и среднего бизнеса, эта инициатива позволит малым компаниям, особенно на стадии запуска, сосредоточиться на развитии собственного дела».
(*) vCPE, Virtual customer premises equipment – технология подразумевает вывод некоторых функций сетевого оборудования в облако. Виртуализация помогает сократить издержки – клиентам не нужно покупать дополнительное оборудование, оно уже входит в стоимость услуги. Технология также повышает оперативность и безопасность предоставления подключения.
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теги: телеком Билайн Бизнес Вымпелком B2B акции тарифы
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