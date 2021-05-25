Акции: Билайн предлагает в Москве специальные условия на покупку смартфонов Samsung

MForum.ru

Акции: Билайн предлагает в Москве специальные условия на покупку смартфонов Samsung

25.05.2021, MForum.ru

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Для того, чтобы воспользоваться специальными условиями, смартфон нужно брать в комплекте с услугами связи и аксессуарами.

 

 

Под условия акции попадает немало моделей - бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72) и даже флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.

Можно брать готовые комплекты, либо самостоятельно подобрать его составляющие.

Пример комплекта:

  • Samsung Galaxy A32 64 ГБ
  • тариф "Близкие люди 2"
  • опция "3000 рублей на связь по акции" на полгода
  • аксессуары на сумму 3400 рублей (или другие девайсы или услуги на выбор)

Такой комплект в рамках акции - 20 тыс (19990) рублей или 1666 руб. в месяц на 12 месяцев для любителей кредитов.

Среди других девайсов или услуг есть, например, детские часы, услуга "Защита экрана", подписки "4в1", more.tv, START в составе сервиса "Билайн ТВ" на полгода.

Если сдать свой старый телефон в обмен на новый (это возможно в собственных офисах Билайн), то можно сэкономить в размере выкупной стоимости устройства.

Акция действует с 17.05.2021 до 27.06.2021. Количество товаров ограничено, так что если предложение вам понравилось, лучше не откладывать с покупками.

Более подробно об акции - на сайте оператора.

Не секрет, что операторы неплохо зарабатывают на продаже аксессуаров. Именно на таких изделиях можно получать маржу прибыли выше, чем на тех же смартфонах, к ценам на которые клиенты более чувствительны. То же касается и услуг компании. Не удивительно, что компании любят пакетировать свои предложения. Впрочем, в выигрыше и клиенты, если удается подобрать комплект, где все составляющие вам пригодятся и вас порадуют, суммарный размер скидки вполне ощутим. Так что стоит приглядеться к условиям, подумать - не поможет ли эта акция Билайн обновить свой смартфон.

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теги: телеком акции розница Билайн Вымпелком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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