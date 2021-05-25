Акции: Билайн предлагает в Москве специальные условия на покупку смартфонов Samsung

25.05.2021, MForum.ru

Для того, чтобы воспользоваться специальными условиями, смартфон нужно брать в комплекте с услугами связи и аксессуарами.

Под условия акции попадает немало моделей - бюджетные Samsung Galaxy (от А01 Core до A12 128 ГБ), смартфоны из новой линейки (Samsung Galaxy А32, Samsung Galaxy А52 и Samsung Galaxy А72) и даже флагманы Samsung Galaxy S20FE и Samsung Galaxy S21.

Можно брать готовые комплекты, либо самостоятельно подобрать его составляющие.

Пример комплекта:

Samsung Galaxy A32 64 ГБ

тариф "Близкие люди 2"

опция "3000 рублей на связь по акции" на полгода

аксессуары на сумму 3400 рублей (или другие девайсы или услуги на выбор)

Такой комплект в рамках акции - 20 тыс (19990) рублей или 1666 руб. в месяц на 12 месяцев для любителей кредитов.

Среди других девайсов или услуг есть, например, детские часы, услуга "Защита экрана", подписки "4в1", more.tv, START в составе сервиса "Билайн ТВ" на полгода.

Если сдать свой старый телефон в обмен на новый (это возможно в собственных офисах Билайн), то можно сэкономить в размере выкупной стоимости устройства.

Акция действует с 17.05.2021 до 27.06.2021. Количество товаров ограничено, так что если предложение вам понравилось, лучше не откладывать с покупками.

Более подробно об акции - на сайте оператора.

Не секрет, что операторы неплохо зарабатывают на продаже аксессуаров. Именно на таких изделиях можно получать маржу прибыли выше, чем на тех же смартфонах, к ценам на которые клиенты более чувствительны. То же касается и услуг компании. Не удивительно, что компании любят пакетировать свои предложения. Впрочем, в выигрыше и клиенты, если удается подобрать комплект, где все составляющие вам пригодятся и вас порадуют, суммарный размер скидки вполне ощутим. Так что стоит приглядеться к условиям, подумать - не поможет ли эта акция Билайн обновить свой смартфон.

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теги: телеком акции розница Билайн Вымпелком