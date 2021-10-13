Розница: Билайн ускорил мобильный интернет в Калмыкии

13.10.2021, MForum.ru

Билайн (ВымпелКом) увеличил инвестиции в развитие инфраструктуры и улучшил качество связи в республике Калмыкия. Оператор, в частности, нарастил сеть 4G / LTE, построив с начала 2021 года новые базовые станции почти во всех районах Элисты, в селе Троицком и в аэропорту.

Также оператор провел модернизацию сети, за счет рефарминга расширена пропускная способность сети. По данным оператора, скорость мобильного интернета выросла в 2 раза по сравнению с началом 2021 года.

Директор Элистинского отделения Билайн Делгира Пюрбеева:

«Без преувеличения можно сказать, что в этом году в республике произошел прорыв – инвестиции в развитие сети по сравнению с капитальными вложениями 2019-2020 годов выросли в 2 раза. Такого масштабного строительства базовых станций у нас не было с 2017 года. Планируем так же активно развивать сеть и в следующем году. Уже сейчас она полностью готова к нагрузкам и дальнейшему росту потребления мобильного интернета жителями республики».

Абоненты Билайн в Калмыкии в первом полугодии стали на 44% больше пользоваться мобильным интернетом (по сравнению с тем же периодом 2020 года). Выросло потребление «тяжелого» контента (видео в высоком качестве), трафик в мессенджерах и активность в соцсетях.

--

теги: телеком Вымпелком Билайн

--