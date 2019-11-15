Телеком: Кадры: Александр Тепляков - новый региональный директор Билайн в Южном регионе

15.11.2019, MForum.ru

В ВымпелКом долго выбирали, кто займет место Сергея Афонина, который с позиции регионального директора Билайн Южного региона отправился руководить Beeline Uzbekistan еще в мае 2019 года. И вот новый региональный директор - Александр Тепляков.



Александр Тепляков, фото пресс-службы Билайн

На Дальнем Востоке Александра Теплякова хорошо знают, он развивал бизнес ВымпелКом в этом регионе с 2009 года, в должности территориального управляющего Приморского кластера (Приморский край, Скахалин, Камчатка).

Как сообщает компания, во главе Приморского кластера, ему удалось добиться ежеквартального устойчивого роста ключевых бизнес-показателей (рыночной доли по выручке и активной абонентской базе). С четвертого квартала 2018 года Билайн в Приморье сохраняет лидерство по выручке в сегменте B2C.

Под руководством Александра Теплякова в регионе компания реализовала ряд сложных проектов, в том числе интеграцию (с объединением действующих сетей) двух приобретенных ПАО «ВымпелКом» провайдеров, обеспечение бесперебойной связью мероприятий международного уровня (Саммит АТЭС Владивосток-2012) и так далее.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич:

«Назначение Александра Теплякова в результате внутреннего конкурса подтверждает высокое качество нашей команды. В Билайн создана и эффективно работает корпоративная система обучения и развития специалистов, стимулирующая профессиональный и карьерный рост. Наиболее талантливые и перспективные сотрудники «вырастают» до топ-менеджеров, и не важно, в каком регионе России они начинают свою карьеру. Александр много лет работал на Дальнем Востоке и проявил себя как лидер и сильный управленец. Искренне желаю ему успехов на Юге, ключевой территории для нашего бизнеса».

Напомню, что входит в состав региона Юг у Билайн: Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.

Краткая биографическая справка (данные пресс-службы ВымпелКом):

Александр Владимирович Тепляков родился в 1978 году. В 2000 году окончил Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), в 2012 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До прихода в «ВымпелКом» с 2000 по 2009 гг. Александр Тепляков руководил компаниями, работающими на рынке сотового и автомобильного ритейла (возглавлял дальневосточный филиал ООО «Евросеть», был генеральным директором ООО «Триумф Авто Дальний Восток»).

Увлекается дайвингом, яхтингом, морской рыбалкой и путешествиями.

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теги: телеком кадры Александр Тепляков Южный регион Билайн ВымпелКом