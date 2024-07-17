Развитие сетей: МТС в Калмыкии - оператор сообщает о построенном покрытии LTE на трассе Каспий от Элисты до Волгоградской области

MForum.ru
17.07.2024,
МТС сообщает, что завершено строительство покрытия LTE на участке трассы Каспий от Элисты до границы с Волгоградской областью.
Для покрытия мобильным интернетом участка трассы технические специалисты МТС использовали "дальнобойные частоты LTE" (можно предположить, что речь идет о частотах ниже 1 ГГц), что положительно сказалось на связности покрытия. Как утверждает компания, передача данных теперь доступна авто путешественникам на протяжении "практически всего" пути от Элисты до Волгограда.
Трасса Р22 - одна из основных транспортных артерий на юге. Она связывает с Волгоградом как республику Калмыкия, так и Ставропольский край. А в сторону Элисты, Ставрополья и северокавказских республик идут потоки из Воронежской, Тамбовской, Липецкой области и других центральных регионов России.
«Жители Республики едут по Р22 в соседние регионы по рабочим вопросам и на отдых, в свою очередь в Калмыкию и северокавказские регионы по этой трассе едут туристы. Мы завершили основные работы на автодороге к разгару туристического сезона, чтобы и гости Республики, и транзитные путешественники были довольны проездом по Калмыкии. Кроме этого, расширение сети МТС позволило улучшить работу мобильного интернета в населенных пунктах Калмыкии, расположенных вдоль трассы. Впереди у нас планы по дальнейшему расширению покрытия сети по всему региону – на трассах и в малых населенных пунктах», – прокомментировал директор МТС в Республике Калмыкия Александр Стак.
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теги: МТС связь вдоль автотрасс связь на автодорогах республика Калмыкия
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