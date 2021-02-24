Развитие сетей: Билайн на Юге на 40% увеличил сеть 4G на фоне роста трафика (ПР)

MForum.ru
24.02.2021,
Пресс-релиз компании ПАО "ВымпелКом". 24 февраля, 2021 года – ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) подвел итоги развития сетевой инфраструктуры в регионах Юга России в 2020 году.
В минувшем году Билайн на Юге активно инвестировал в развитие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, на фоне возросшей нагрузки на инфраструктуру в связи с массовым переходом на удаленную работу и обучение. За год нагрузка на сеть увеличилась на 50%, а интернет-трафик в сети 4G вырос на 72% (в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). При этом объем голосового трафика, потребленного абонентами, почти не изменился.
Несмотря на ограничения в связи с пандемией, оператор успешно реализовал инвестиционные программы по увеличению зоны покрытия сети 4G на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областей.
Общий объем инвестиций на Юге по сравнению с 2019 годом вырос на 9%. При этом капитальные вложения в инфраструктуру в отдельных регионах оказались существенно выше инвестиций 2019 года: в Волгоградской, Воронежской областях - в 2,3 раза, в Краснодарском крае - в 1,5 раза.
В результате за год покрытие сети 4G в регионах Юга выросло на 12%, увеличившись на 40% по сравнению с декабрем 2018 года. Доступность мобильного интернета повысилась в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G оператора появилась впервые).
В ряде регионов Юга оператор провел агрегацию частотных диапазонов в стандарте LTE для расширения емкости сети LTE 1800, что позволило увеличить скорость мобильного интернета.
«За последние 2 года Билайн увеличил покрытие сети 4G на Юге почти в 1,5 раза, поэтому мы оказались готовы к возросшим нагрузкам. В 2021 году планируем строить еще больше базовых станций, чтобы максимально полно удовлетворить потребности наших клиентов, как в розничном, так и в бизнес-сегменте,- прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Андрей Пятахин. – За год на Юге выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление».
В состав региона Юг входят: Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Орловская, Курская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Калмыкия, Республика Адыгея.
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