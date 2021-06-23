Кадры: Делгира Пюрбеева назначена директором отделения Билайн в Калмыкии

MForum.ru
23.06.2021,
Вымпелком (Билайн) объявляет о назначении Делгиры Пюрбеевой директором Элистинского отделения компании.
Делгира Пюрбеева, директор отделения Билайн в Калмыкии, фото пресс-службы компании Вымпелком.
Региональный директор Южного региона ПАО "Вымпелком" Андрей Пятахин:
«Мы рады приветствовать Делгиру в команде Билайн на Юге. Уверен, что под ее руководством мы успешно реализуем программу развития сети и улучшения качества связи для наших абонентов, укрепим позиции компании в регионе. В этом году Билайн планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру связи региона, активно участвовать в дальнейшей цифровизации экономики республики».
Биографическая справка
Делгира Пюрбеева работает в сфере телекома с 2012 года. Ведущий экономист в филиале Радиотелевизионного передающего центра Республики Калмыкия. Затем, с 2013 по июнь 2021 года работала в ПАО МегаФон - начав со специалиста по продажам, прошла путь до руководителя по продажам на массовом рынке регионального отделения ПАО "МегаФон" по Республике Калмыкия.
В 2011 году Делгира Владимировна Пюрбеева с отличием окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по специальности «экономист-менеджер», в 2019 году - Калмыцкий государственный университет по специальности «юриспруденция».
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теги: телеком Калмыкия Вымпелком Билайн кадры назначения
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